Paritaria docente: para CTERA, “el argumento del gobierno es absurdo y mentiroso”

Ante la negativa del Gobierno Nacional a convocar la paritaria nacional docente, los cinco gremios nacionales de los maestros Ctera, Sadop, UDA, AMET y CEA presentan este jueves formalmente el Frente Nacional Educativo.

Los gremios docentes plantean la necesidad de convocar de manera urgente la paritaria nacional y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. Esta norma establece la negociación paritaria nacional que determina el piso mínimo del salario docente. El Gobierno de Cambiemos prefirió desconocer la normativa y cambiar la metodología de negociación: que cada sindicato discuta con su jurisdicción y que el piso del salario equivalga 20 por ciento más que el Salario mínimo vital y móvil.

Los cinco sindicatos docentes anticiparon que rechazan el intento del Gobierno Nacional “de poner tope a las paritarias junto con la complicidad de los gobiernos provinciales”. En diálogo con el programa Cara y Cruz, de Radio Universidad, la secretaria general de CTERA Sonia Alesso manifestó que en caso de que no haya convocatoria corre riesgo el reinicio del ciclo electivo.

“Vamos a discutir una serie de acciones en nuestros sindicatos para armar un gran frente nacional educativo que pare el ajuste y pueda discutir las necesidades de garantizar fondos para la educación”, expresó Alesso.

La gremialista acusó de “absurdo y mentiroso” el argumento que esgrime el Gobierno Nacional para no participar de la paritaria nacional. Desde el Ejecutivo señalaron cada jurisdicción debe discutir paritarias con su sindicato local porque no quieren repetir lo sucedido en 2016, cuando Nación fijó un aumento que luego las Provincias dijeron no poder hacer frente.

“Lo que el Gobierno quiere hacer es no transferir fondos a las Provincias, de la misma forma que subejecutó partidas el año pasado para infraestructura escolar, para becas, para comedores, para refuerzo nutricional. Van camino al desmantelamiento del Ministerio de Educación y la desresponsabilización del Estado Nacional en la educación argentina. Este es el objetivo”, concluyó.