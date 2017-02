Bancos restringen atención al público por asambleas y van hacia un paro nacional

Compartir esto





















Bancarios de todos el país realizan asambleas preparatorias para un paro nacional. Este jueves no hubo atención al público entre las 11 y las 13, y mañana se repetirá la medida con la misma modalidad. La protesta surge tras la negativa de las cámaras empresarias a abonar el acuerdo paritario firmado en noviembre del año pasado.

“En principio nosotros hemos suscripto un acuerdo salarial del 24% en noviembre del 2016 y ese acuerdo no se llevó adelante. El gobierno no quiere homologar el acuerdo, aparentemente pretende terminar con nuestras paritarias libres. Estamos en una situación que es muy delicada y el gobierno incide en esto tratando de entrometerse en nuestro diálogo con la patronal para que nosotros no realicemos la paritaria” dijo Cristina Camargo, delegada gremial de los trabajadores bancarios de Villa Carlos Paz.

El conflicto se desató cuando el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se negó a homologar el acuerdo entre trabajadores y empresarios, ya que el convenio superaba el techo de incremento que pretende imponer la administración de Mauricio Macri. “La interferencia del gobierno fue judicializada por los bancarios. En ese marco la justicia ordenó no sólo que se pague el acuerdo sino que le solicitó al ministerio de Trabajo que no interfiera en los acuerdos entre partes”, destacó Camargo.

En consecuencia la decisión de los trabajadores fue cortar con la atención al público este jueves y viernes durante las dos últimas horas en las entidades financieras de todo el país y el lunes próximo prevén anunciar la fecha de un paro nacional. “Los secretarios generales de las seccionales van a tener una reunión con la bancaria nacional y si no hay respuestas definiremos la fecha del paro nacional. Si se llegara a firmar un acuerdo antes, no realizaremos el paro”, aclaró.