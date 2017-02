Córdoba: la justicia difundió la fotografía de presunto abusador

Con buena parte de la Justicia siguiendo las pisadas desde diciembre de Leandro Raúl Castañares, de 31 años, acusado de “abuso sexual con acceso carnal”, se van conociendo detalles que agregan condimentos a la terrible situación. Se investigan un total de cinco casos similares.

Tras conocerse el testimonio de una joven que fue violada en el pasado mes de diciembre, se conoce también la denuncia de un vecino de La Calera, quien tras socorrer a una joven que escapaba del hoy prófugo, refirió que un cabo de la Policía persuadía a la mujer para que no realizara la denuncia.

El hecho data de diciembre pasado, y Gabriel, la persona en cuestión, también remarcó que el acusado “se escapó como una nutria” una noche en que burló al personal de civil de la fuerza que lo esperaba para detenerlo y huyó por la vera del río. Hoy se multiplicaron las protestas, en virtud de que en la zona es pública su identidad.

“Esa madrugada mis hijas hicieron ingresar a casa a una chica que llegó corriendo, tapada con un toallón, seguida de un hombre, que estaba desnudo” dijo, a la vez que confirmó que se trataba de Castañares, quien “vivió los tres o cuatro meses previos” al caso al lado de su casa.

Gabriel continuó relatando en el programa Cara y Cruz, de radio Universidad: “Al llegar el policía al lugar, (Castañares) ya se había puesto un short, y el cabo lo saludó como un amigo, por el nombre. Todo el tiempo trató de disiparla, incluso en el móvil policial, camino a la comisaría”.

El vecino relató lo que la propia joven le comentó: “En el auto le decía: ‘Ya hablé con el Leo. No lo va a hacer más, le cayó la ficha. Pero no lo denunciés, porque esta gente que lo va a denunciar le tiene bronca’. Siempre trató que no lo hiciera”. Trataba que no lo denunciara.

Un nuevo relato que aportó dudas a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2 turno, a cargo de la Dra. Ingrid Vago, quien difundió la fotografía del buscado desde el pasado 23 de diciembre.