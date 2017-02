ModoElectoral La elección del defensor del Pueblo se haría en junio y la política carlospacense se activa

Compartir esto





















Por Alejandro Gómez

De repente, la política de Villa Carlos Paz se activó en ‘Modo Electoral’.

La confirmación por parte del ejecutivo municipal de que la elección del próximo defensor del Pueblo y su adjunto tendrá lugar en junio, como lo establece la Carta Orgánica, sacó del reposo veraniego a los diferentes espacios políticos de la ciudad.

Dos son los temas que tendrán que resolver los partidos en poco tiempo. Uno en conjunto (cómo se conformará la Junta Electoral) y otro de manera individual (quiénes serán sus candidatos).

El lunes de la semana pasada, el intendente Esteban Avilés junto a parte de su gabinete mantuvo una reunión con representantes del Colegio de Abogados y escribanos de Carlos Paz. Tras el encuentro quedó claro que la intención es convocar a elección para junio (el 18 o el 25) y que Avilés quiere reeditar la Junta Provisoria que tuvo a su cargo los comicios municipales en 2015.

Sobre el primer punto (la fecha) hay prácticamente acuerdo unánime entre las distintas fuerzas. Lo de la Junta Electoral Municipal (JEM) asoma bastante más complejo, con diferentes posiciones. En lo que sí hay acuerdo por parte de los partidos, es que la decisión se debe tomar por consenso.

“Nosotros tenemos la elección del defensor del Pueblo en junio y en marzo es la fecha límite para la convocatoria de las elecciones, para lo cual debemos conformar las juntas provisorias. Hemos considerado debido al buen funcionamiento que ha tenido el esquema anterior, convocar a los abogados y escribanos, colegios profesionales afines a la naturaleza política de un acto eleccionario. Ellos nos están adelantando su total predisposición y satisfacción por lo que fue su experiencia anterior”, señaló el secretario de Gobierno y Asesor Letrado, Juan Villa.

Sobre la fecha, el secretario de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud, Darío Zeino, sostuvo que, “está clara en la Carta Orgánica y el intendente respeta a rajatabla los términos de la misma”.

“El ejecutivo ya se ha reunido para resolver la cuestión de la junta electoral y resta seguir avanzando en estos días con los pasos procedimentales para la convocatoria y conformación de dicha junta”, señaló.

A tono con estas declaraciones, desde el Colegio de Abogados se mostraron dispuestos a integrar la Junta Electoral para la elección del defensor del Pueblo. “Nosotros hemos manifestado que no tenemos ningún problema. Lo vemos con buen ojo porque el Colegio de Abogados debe estar inserto en la sociedad. Es un poco poner a la institución al servicio de la sociedad y que participe cuando la vida democrática así lo pida”, sostuvo Milton Parola, vicepresidente de la institución a VillaNos Radio 100.7, aunque aclaró que la decisión definitiva la tomará el directorio.

Asimismo destacó que la experiencia de 2015 fue muy positiva.

La problemática de la Junta Electoral

Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de no integrar más las juntas electorales en ninguna localidad de la provincia, Villa Carlos Paz se encuentra ante una encrucijada legal, ya que la Carta Orgánica Municipal (COM) establece taxativamente que el organismo a cargo de los comicios debe estar integrado por funcionarios del Poder Judicial.

Para 2015 la cuestión se resolvió con una ordenanza consensuada entre los distintos partidos y homologada por el Concejo de Representantes. Pero no se avanzó en una solución definitiva.

El tema se abordó en las reuniones que el Consejo de Partidos Políticos llevó a cabo en la segunda mitad de 2016. Algunas incluso con la participación de especialistas, de donde surgieron algunas opciones. Sin embargo, nada de eso se pudo materializar aun.

En este contexto, Alberto Del Cura (UCR), coordinador del Consejo de Partidos Políticos (CPP), se refirió en duros términos a la reunión entre Avilés y abogados y escribanos para conformar la Junta Electoral.

“Era de esperar. Este gobierno nos tiene acostumbrados a hacer las cosas a las atropelladas”, señaló a VillaNos Radio 100.7.

Para el dirigente radical, “lo que hay que respetar es la Carta Orgánica (COM). La vez anterior, y a título personal les dije a todos que no iba a tolerar otra ‘única vez’. Se pretende volver a vulnerar la COM, pero algunos no vamos a estar de acuerdo y si lo hacen nos veremos en la obligación de ir a la justicia”, advirtió.

Aclaró que, “si me quieren correr con que no quiero que se vote, les digo que lo que quiero es que se vote bien; y el primer voto es para defender la Carta Orgánica”.

“Esto debería haber sido subsanado. Hubo tiempo. No se puede atropellar a las instituciones”, insistió.

Adelantó, además, que convocará al Consejo de Partidos Políticos para tratar específicamente este tema en los próximos días.

Del Cura recordó que el CPP le pidió audiencia “cuatro veces a la presidenta del Concejo de Representantes (Alejandra Roldán)” para buscar una salida consensuada.

“Nunca contestó. Nos desconoció, nos ninguneó y no pudimos tener una charla para tener consenso”, afirmó.

Por otra parte, responsabilizó al intendente Esteban Avilés de los problemas que pudieran surgir ante esta improvisación. “No sé si lo hicieron pícaramente o por mezquindad pero si esperaron hasta último momento es un problema de ellos”, finalizó.

Más opiniones

Para Walter Gispert, concejal y referente del Frente Cívico, “la junta electoral debe conformarse con acuerdo de los partidos políticos, como fue en el 2015”.

“Hay que convocar al Consejo de Partidos políticos sin exclusión, sabiendo que la prioridad es que se vote y no buscar excusas para evitar la elección”, advirtió.

Jorge Lassaga, presidente de la UCR de Villa Carlos Paz, cuestionó la decisión del intendente Esteban Avilés de encarar unilateralmente la conformación de la junta electoral para los comicios del defensor del Pueblo.

“Sabemos el problema que hay con la Carta Orgánica y esto no se puede resolver de manera unilateral”, dijo.

Abogó, además, por darle “una solución definitiva al tema de la junta electoral”, y apuntó que el problema “es responsabilidad de Carlos Paz Unido. Tenían las mayorías necesarias para resolverlo”.

Adelantó que el radicalismo realizará una propuesta al Concejo de Representantes con el objetivo de solucionar la conformación de la junta definitivamente.

El proyecto, que aun no está terminado, no descarta la posibilidad de realizar una enmienda a la Carta Orgánica: “Vamos a trabajar para que se realice la elección y vamos a presentar un proyecto porque una junta provisoria no puede ser una junta permanente. Pero si no hay un acuerdo de partidos ratificado por el Concejo, se está a tiro de que cualquiera presente un amparo en la justicia”.

“A casi dos años de la designación de la Junta Provisoria, todavía estamos en veremos. Y esto demuestra la improvisación que tiene el gobierno”, dijo a VillaNos Radio 100.7.

En este punto, insistió con que, “hay que trabajar sobre consensos y diálogo. No se puede gobernar unilateralmente”.

“Hoy lo veo (al intendente) más preocupado por resolver su futuro político que por resolver los problemas de los vecinos. En el gobierno están en otra… Se nombró un director de Turismo producto de un acuerdo político y no una necesidad”, ejemplificó.

Consideró que, “no se puede improvisar” y que puede haber “incapacidad e intencionalidad en no resolver el tema de la junta, o simplemente no le importa”.

“La única certeza política en Carlos Paz es que Avilés no puede ser reelecto, entonces, capaz no le interesa…

Este gobierno es una gran improvisación en todos los órdenes, y podemos pensar que esta desprolijidad tiene el objetivo claro de no hacer la elección a defensor del Pueblo. Es decir, propone su junta, y si no se la aceptan, la elección no se hace”, especuló.

Ezequiel Cassino, dirigente del PRO en Villa Carlos Paz, reconoció que por la Junta Electoral “estamos en un problema y habrá que buscar una solución de fondo”.

Aclaró que todos los partidos “estamos en la misma”, y consideró “importantísimo que se consulte a los distintos espacios políticos”.

Desde el Partido Justicialista, la legisladora Mariana Caserio opinó que, “hay que trabajar en el armado de la Junta Electoral, pero una definitiva, no otra provisoria”.

Respecto a la reunión del intendente con escribanos y representantes del Colegio de Abogados, dijo lo siguiente: “Entiendo que tenga que avanzar porque tenemos una elección, pero nos gustaría estar sentados en la mesa para poder opinar”.

“Todos los partidos debemos estar sentados en esa discusión para poder conformar una Junta Electoral definitiva”, cerró.

Por su parte, el presidente de Desarrollo y Transparencia, Víctor Curvino, fue lapidario respecto a la posibilidad de reeditar la junta electoral del año pasado.

“Fue un mamarracho. Sacaron de la lista (de candidatos concejales) por cuestiones políticas a Celeste (Marisi) que es nacida y criada en Carlos Paz y que tenía la excepción en la Carta Orgánica porque se ausentó unos años por razones de salud de su hijo que tiene autismo, y tuvo que cambiar domicilio por la obra social y el tratamiento, y le buscaron la vuelta para dilatar tiempos y pedir huevadas, mientras por otro lado participó como candidato uno con domicilio en Córdoba que ni siquiera estaba en los padrones y nadie dijo nada y la Junta miró para cualquier lado”, disparó.

Por eso, consideró que la conformación de la Junta Electoral “es un tema de discusión entre todos los espacios”.

“A nosotros esa Junta inexperta, provisoria y precaria nos perjudicó”, insistió.

Por el contrario, el concejal Omar Ruiz (CPU – GEN) consideró que la Junta Electoral que actuó en 2015 “perfectamente puede llevar adelante este proceso. Tuvo una buena actuación y esa experiencia hay que capitalizarla en la elección del defensor del Pueblo”. Planteó, además, que no es necesario reformar la Carta Orgánica ya que, “ante la negativa del TSJ está cuestión desde el punto de vista jurídico deviene abstracta y el municipio está habilitado para suplir esa cuestión con una ordenanza”.

“Estoy abierto a proyectos superadores y eso requiere un nivel de consenso importante entre el Consejo de Partidos Políticos, el Concejo de Representantes y el departamento ejecutivo”, remarcó.

Raúl Bonadero (Participación y Cambio) insistió en la necesidad de realizar una enmienda a la COM para solucionar el tema de la Junta Electoral. “Tenemos posición tomada sobre esto desde hace cuatro años. Es una lástima que cuando lo planteamos en 2013 no se hiciera la enmienda estableciendo cómo debía ser la Junta. Volvimos a presentar el proyecto en 2015 ante el Consejo de Partidos Políticos y el Concejo de Representantes pero tampoco se avanzó”, recordó.

Indicó que, las juntas “pueden ser de muchas maneras. La última con el Colegio de Abogados y escribanos fue eficiente y correcta. Fue una elección sin objeciones”.

Por eso aclaró que si bien se podría utilizar esta junta nuevamente, a la vez “debe ponerse en marcha el proceso para hacer la enmienda porque si no vamos a seguir con el mismo problema todas las elecciones”.

“No sé cuáles son los intereses personales que se están jugando para poner trabas a esta idea”, estableció.

Leonardo Mangoldt, presidente de Crecer por Carlos Paz y excandidato a defensor del Pueblo, dijo que, “vemos bien la conformación de la Junta Provisoria debido a la necesidad urgente en los plazos, pero sí le solicitamos al ejecutivo que invite a los partidos políticos a participar de las reuniones. Podemos aportar nuestras experiencias de haber participado en elecciones anteriores”.

Así las cosas, la solución definitiva a la problemática de la Junta Electoral se presenta complicada, aunque lo que está fuera de discusión es que para lograr una salida es necesario un amplio acuerdo del que formen parte todos los sectores políticos.

Nota correspondiente a la edición n° 451 del semanario La Jornada, del 05 de febrero de 2017.