Elección del defensor del Pueblo: la difícil tarea de definir candidatos

La elección del defensor del Pueblo que se realizará en junio pone a los partidos políticos con vocación de participar a trabajar contrarreloj para la elección de candidatos.

No es tarea sencilla. Cabe recordar que entre los requisitos de quienes se postulen está ser mayor de 40 años, tener residencia estable y continua de 15 años en Villa Carlos Paz, y la obligación de tener dedicación exclusiva. Esto es que no puede desarrollar actividad profesional ni comercial.

En los comicios se elige un defensor del Pueblo, un Adjunto, y un suplente para cada uno.

Si son elegidos, ni el defensor del Pueblo ni su Adjunto pueden postularse para ocupar cargos electivos en las elecciones municipales inmediatas posteriores a la conclusión de sus mandatos.

El dilema de Cambiemos

La mesa Cambiemos Carlos Paz (UCR-PRO-Frente Cívico) se lanzó en noviembre de 2016 con el objetivo de consolidar el proyecto que encabeza el presidente Mauricio Macri a nivel nacional y, al mismo tiempo, ser alternativa en lo local.

Pero una cosa es decirlo y otra materializarlo. Y en este sentido, el primer desafío que se le presenta al espacio es la elección del defensor del Pueblo.

“Sería interesante que Cambiemos tenga candidato propio y vayamos juntos. Pero es una construcción dificultosa”, admitió Walter Gispert (Frente Cívico).

Aclaró que el FC “no tiene intención de pedir nombres para el espacio, pero sí candidatos que garanticen la defensa de los vecinos y capacidad electoral, porque hay que ganar la elección”.

“Para consolidarse y construir una alternativa hacia 2019 sería un buen elemento ir juntos en esta elección”, opinó.

El presidente de la UCR, Jorge Lassaga, se expresó en términos parecidos. “Vamos a hacer todos los esfuerzos para ir juntos. La idea es que Cambiemos tenga un único candidato”, aseveró. Planteó que, “hay que sentarse a hablar con amplitud de criterios para la conformación de la lista. Es algo que siempre genera tensiones pero tenemos que trabajar con quien esté mejor posicionado y que tenga el perfil correcto. Necesitamos el mejor candidato porque pensando en 2019 nos interesa ganar la elección y consolidar el proyecto político”.

Desde el PRO, Ezequiel Cassino coincide con ambos: “Es una posibilidad que el candidato se lance como Cambiemos, sería lo mejor, pero hasta el momento no hemos llegado a una conclusión”.

“Primero cada uno de los espacios tendrá que ver si le interesa ir solos o como Cambiemos, y luego se iniciarán las negociaciones. Nosotros, en el PRO, estamos hablando con algunas personas idóneas e interesadas en postularse”, indicó.

Partido Justicialista

La legisladora Mariana Caserio, referente del peronismo carlospacense y presidenta del PJ de Punilla, confirmó que van a presentar candidatos para la elección del defensor del Pueblo.

“Vamos a presentar candidatos. Estamos trabajando muy fuerte viendo diferentes opciones”, expresó en una entrevista con VillaNos Radio 100.7.

En este contexto, no descartó la posibilidad de ir en alianza con otros espacios político: “No lo tenemos decidido pero no nos cerramos a ninguna alternativa”.

Desarrollo y Transparencia

En diálogo con La Jornada, Víctor Curvino, presidente de Desarrollo y Transparencia, confirmó que, “vamos a presentar candidato a defensor del Pueblo”.

“Estamos evaluando quién”, expresó.

Respecto a si DyT irá solo o en alianza, dejó abierta la puerta para cualquiera de las dos opciones, aunque aclaró que no volverá a asociarse electoralmente con el peronismo, como ocurrió en 2015.

“Todavía no sabemos si vamos solos o en alianza, pero con el PJ seguro que no”, aclaró.

Participación y Cambio

El exconcejal y exconvencional constituyente Raúl Bonadero (Participación y Cambio) anticipó que seguramente el espacio participará de la elección presentando candidatos. “Siempre hemos estado participando desde nuestra fundación en todas las elecciones y esta no será excepción. Pero no puedo adelantar decisiones, la resolución la tiene que tomar la convención del partido”, expresó.

Calificó como una tarea “nada fácil” la de definir candidatos a defensor del Pueblo. “Encontrar alguien serio y responsable y si gana que sea efectivo en la defensa de los vecinos es algo de altísima responsabilidad si se quieren hacer las cosas bien”, opinó.

Crecer por Carlos Paz

Leonardo Mangoldt fue candidato a defensor del Pueblo en 2013, en lo que fue el debut electoral de Crecer por Carlos Paz.

“En la última reunión de nuestro espacio que tuvimos en diciembre pasado quedó claro que vamos a participar activamente de la política local y por supuesto de los llamados a elecciones en nuestra ciudad. En las próximas reuniones se definirán en consenso, si para la elección del defensor del Pueblo en junio surgen los candidatos dentro de nuestro partido o si participamos en conjunto con otros partidos políticos”, declaró.

Otras opciones

Una de las dudas es si la coalición gobernante Carlos Paz Unido (o lo que queda de ella), presentará candidatos. En 2013 no lo hizo. Algunos sostienen que, ante la posibilidad de perder el gobierno en 2019, Avilés se quiera asegurar presencia en el nuevo esquema municipal con un defensor del Pueblo que surja de sus filas. Otros creen que el intendente, en su denodado esfuerzo por construirse un futuro político para cuando termine su mandato, correría demasiados riesgos si presenta un candidato y pierde. “Avilés le dice a todos que tiene el 65% de los votos en Carlos Paz. Y si pierda la elección del defensor del Pueblo se baja el precio solito”, señaló un dirigente con acceso al Palacio 16 de Julio.

Desde CPU no hubo declaraciones oficiales sobre la posibilidad de presentar o no candidatos. Sólo el concejal Omar Ruiz accedió a hablar del tema, aunque aclaró que “recién en abril” se pronunciará sobre candidaturas. “Ahora me parece prematuro”, dijo.

En el ‘mundillo’ político no se descarta que Ruiz pueda participar de la elección por fuera de CPU. Sus recientes reuniones con Curvino y Bonadero, y la tensa relación con Avilés, no hacen más que alimentar esa posibilidad.

El único nombre prácticamente confirmado para estos comicios es el de Osvaldo Mercado, presidente de la Multisectorial de Comercio, Industria y Turismo, aunque aún no tiene definitivo el ‘sello’ partidario que lo respaldará.

Por su parte, el actual ombudsman, Alejandro Luchessi, dejó entrever su interés por postularse para la reelección, pero esto dependerá de si tiene el apoyo de su partido (UCR) y, eventualmente, de los otros socios en Cambiemos.

La lista de eventuales propuestas no se agota en estos espacios. Queda abierta la posibilidad a que participen otros sectores políticos que, de ser así, deberán comenzar con una campaña intensiva para darse a conocer.

Nota correspondiente a la edición n° 451 del semanario La Jornada, del 05 de febrero de 2017.