El Concejo de Representantes exigió al ejecutivo que garantice la seguridad vial en la avenida Cárcano

En la sesión del jueves pasado los concejales aprobaron por unanimidad un proyecto que le solicita al ejecutivo municipal que realice “un estudio pormenorizado de la avenida Cárcano y proceda a la colocación de semáforos vehiculares y peatonales, remarcado de sendas peatonales, extreme los controles de señalización y reductores de velocidad”.

La iniciativa fue impulsada por la concejala Laura Orce (Unión por Córdoba). “El Estado tiene todos los recursos y las herramientas, la obligación de llevarlas a cabo, efectivizarlas y buscar que den resultados y todo el personal necesario para controlar las infracciones que generan inseguridad vial y resultados fatales. Si no se implementan no está cumpliendo con sus funciones y constituye una violación estructural a los derechos humanos, porque estamos hablando de muertes evitables”, denunció Orce.

A partir de la aprobación de la resolución, el ejecutivo tiene un plazo de 30 días para realizar este análisis de la seguridad vial en una de las arterias más transitadas de nuestra ciudad.

La propuesta contempla también la posibilidad de articular acciones en conjunto con el gobierno de Córdoba, ya que la avenida se transforma en la ruta 14 bajo jurisdicción de la provincia.

Este texto se incorporó al proyecto de resolución producto del debate: “estableciendo la comunicación que sea necesaria con las dependencias provinciales que correspondan, para la implementación de aquellas que no estén enumeradas en el presente tendientes a atacar la problemática de infracción y accidentología de tránsito que viene sucediendo en esta avenida”.

Cabe recordar que en el 2016, según un relevamiento realizado por el Observatorio Vial, hubo por lo menos dos víctimas fatales en esta avenida. “Hay algo que no se está haciendo. No escapa de mi conocimiento que se trata de una ruta provincial y, por lo tanto, hay acciones que vienen de la mano del estado provincial, pero hay otras que tienen una incidencia directa del estado municipal. Hay acciones que son competencia exclusiva del municipio”, manifestó Orce.

Representantes de los centros vecinales de la zona sur participaron de la sesión acompañando este proyecto y mostrando su preocupación por los accidentes de tránsito en la Cárcano. Estuvieron presentes vecinos de Villa Independencia, Altos de San Pedro, Sol y Río, El Canal y Las Rosas Centro con carteles que decían “Vecinos del sur queremos seguridad vial” y “24 víctimas o más Av. Cárcano”.

“Generalmente los accidentes que hay no obedecen a catástrofes, se dan porque hay infracciones y no hay un solo inspector de tránsito en todo el largo de la avenida. Esto no es de hace dos o cuatro meses, esto data de hace mucho tiempo y cada vez con más gravedad”, añadió la edila.