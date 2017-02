Lassaga criticó la “decisión unilateral” de Avilés de conformar la junta electoral

Compartir esto





















Jorge Lassaga, presidente de la UCR de Villa Carlos Paz, cuestionó la decisión del intendente Esteban Avilés de encarar unilateralmente la conformación de la junta electoral para los comicios del defensor del Pueblo previstos para junio próximo.

“La fecha de junio es la correcta, es la que estábamos manejando. Pero la convocatoria a hacer la junta electoral nos sorprendió. Sabemos el problema que hay con la Carta Orgánica y esto no se puede resolver de manera unilateral. Para la elección de 2015 se hizo por un acuerdo de partidos avalado por la totalidad del Concejo de Representantes”, dijo en relación a la reunión que mantuvo el lunes pasado el intendente con escribanos e integrantes del Colegio de Abogados.

Lassaga abogó, además, por darle “una solución definitiva al tema de la junta electoral”, y apuntó que el problema “es responsabilidad de Carlos Paz Unido. Tenían las mayorías necesarias para resolverlo”.

Adelantó que el radicalismo realizará una propuesta al Concejo de Representantes con el objetivo de solucionar la conformación de la junta definitivamente.

El proyecto, que aun no está terminado, no descarta la posibilidad de realizar una enmienda a la Carta Orgánica: “Vamos a trabajar para que se realice la elección y vamos a presentar un proyecto porque una junta provisoria no puede ser una junta permanente. Pero si no hay un acuerdo de partidos ratificado por el Concejo, se está a tiro de que cualquiera presente un amparo en la justicia”.

“A casi dos años de la designación de la Junta Provisoria, todavía estamos en veremos. Y esto demuestra la improvisación que tiene el gobierno”, dijo a VillaNos Radio 100.7.

En este punto, insistió en que, “hay que trabajar sobre consensos y diálogo. No se puede gobernar unilateralmente”.

Y recordó que el Concejo de Partidos Políticos, que analizó el tema en varias reuniones, “nunca fue recibido ni por el Concejo ni por el ejecutivo, y ahora Avilés toma esta decisión unilateral”.

“Hoy lo veo (al intendente) más preocupado por resolver su futuro político que por resolver los problemas de los vecinos. En el gobierno están en otra… Se nombró un director de Turismo producto de un acuerdo político y no una necesidad”, ejemplificó.

Consideró que, “no se puede improvisar” y que puede haber “incapacidad e intencionalidad en no resolver el tema de la junta, o simplemente no le importa”.

“La única certeza política en Carlos Paz es que Avilés no puede ser reelecto, entonces, capaz no le interesa…

Este gobierno es una gran improvisación en todos los órdenes, y podemos pensar que esta desprolijidad tiene el objetivo claro de no hacer la elección a defensor del Pueblo. Es decir, propone su junta, y si no se la aceptan, la elección no se hace”, especuló.

“La idea es que Cambiemos tenga un único candidato”

Sobre la definición de las candidaturas, Lassaga ratificó que la idea de Cambiemos (UCR-PRO-Frente Cívico) es ir juntos a la elección del defensor del Pueblo.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos para ir juntos. La idea es que Cambiemos tenga un único candidato”, aseveró.

En este sentido planteó que, “hay que sentarse a hablar con amplitud de criterios para la conformación de la lista . Es algo que siempre genera tensiones pero tenemos que trabajar con quien esté mejor posicionado y que tenga el perfil correcto. Necesitamos el mejor candidato porque pensando en 2019 nos interesa ganar la elección y consolidar el proyecto político”.

Adelantó, además, que buscarán “ampliar la mesa de Cambiemos” con otros espacios y dirigentes.