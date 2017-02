Coki Ramírez, furiosa con los premios ‘Carlos’: “Se cagan en los artistas locales que la remamos”

Compartir esto





















La popular cantante Coki Ramírez, que este verano presentó su show ‘Íntima’ en LVISA, el restaurante del Casino de Villa Carlos Paz, descargó su enojo contra el municipio, organizador de los premios ‘Carlos’ tras enterarse que ni siquiera fue nominada.

“Che, avisen a los premios Carlos que soy cantante y se olvidaron de nominarme… PATETICOS! Se cagan en los artistas locales que la remamos”, escribió en su perfil de Twitter. Y agregó: “Me importa un bledo ese premio. Es vergonzoso el ninguneo con artistas locales que además apoyan la Plaza turística. Me sobra el trabajo”.

Pero la carismática cordobesa no se quedó con eso y fue por más: “Por suerte mi carrera no se basa en eso. Solo en el público que me apoya incondicionalmente. Trabajo y amor por lo que hago.

Acostumbrada como mujer a lidiar con “mafias”… No me asombra nada ya…”.

Cabe acotar que en la terna ‘Mejor Cantante Femenina’ fueron nominadas Sandra Guida (Tango Corrupto), Claribel Medina (Noches de Bohemia y Son), Ana Paula Rodríguez (Mahatma), y Yanina Bulgheroni (Bien Argentino).

