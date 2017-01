Serna y la ocupación que difunde el municipio: “Esos números no condicen con la realidad”

Compartir esto





















El presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (Ashoga), cuestionó los porcentajes de ocupación que difunde el municipio a través de la secretaría de Turismo y Deportes. “No condicen con la realidad”, afirmó a VillaNos Radio 100.7.

Es que para el municipio enero cerró con un promedio de ocupación del 80% con picos “de más del 95% los fines de semana”.

Para Ashoga, en tanto, enero promedió el 58%, de acuerdo al estudio que muestra la evolución ‘día por día’, con apenas seis días en los que la ocupación perforó el techo del 70 % (viernes 20 y sábado 21; y del miércoles 25 al sábado 28).

“No queríamos entrar en conflicto por los números de la ocupación entre semana y fines de semana, y por eso publicamos día por día. Los números son los que tenemos oficialmente de acuerdo a encuestas propias, que respetan la proporcionalidad de cada categoría de hoteles”, explicó.

Advirtió que, “hay gente que toma la foto del sábado para hacer un balance, y tenemos que tomar la foto de todo el mes”.

Y resumió el comportamiento histórico de la afluencia de turistas a Carlos Paz durante enero: “la primera semana nunca puede haber proporciones mayores al 60%. Lo general es el 30 o 35 y estamos todos de acuerdo.

La segunda semana mejora un poquito. Tercera y cuarta levantan los porcentajes.

Esto es lo que pasa todos los años, pero si quieren inventar números generales de enero es otra historia”.

Aseguró que la categoría “más buscada” es la de tres estrellas, y que los establecimientos de una estrella “son los que más está sufriendo con los alquileres ilegales”.

“La mayor cantidad de reclamos que tenemos son de hoteles pequeños, de pymes familiares, que la pelean y reniegan con estos alquileres que no pagan impuestos a nadie”, planteó.

En este punto, precisó que en el marco de la ordenanza sancionada el año pasado para regular los alojamientos temporarios, “solo 56 locaciones se inscribieron en la secretaría de Turismo, cuando se estima que hay unas 1500 “.

“Como le dije al concejal (Hugo) Bustos, la ordenanza es un marco para empezar a trabajar. Pero si no hay controles, sino se incita a la gente a inscribirse, si no se hace una campaña, si no hay decisión política, la gente no se va a inscribir”, declaró.

Respecto a cómo impactan los números del municipio en el empresariado local, consideró que, “nos juega en contra. A los de la Afip le dijimos que le mostramos las habitaciones libres, porque los números que se dicen no condicen con la realidad”.

Evaluó que la temporada, hasta ahora, “es como la del año pasado, con un par de puntos menos y bastante menos poder adquisitivo por parte del turismo”.

Para lo que resta, reconoció que las perspectivas para febrero son limitadas. “Carlos Paz hoy tiene muy baja ocupación. Esperemos que se revierta de acá al fin de semana y podamos hacer buenos números en febrero”, se ilusionó.

Reunión con el intendente

Por otra parte, y asumiendo el compromiso establecido de representar a los asociados, la semana pasada se avanzó con tres importantes reuniones. Una de ellas fue con el intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo y Deportes, Sebastián Boldrini, en cuya oportunidad se manifestó la preocupación por la presencia de arbolitos en los accesos de la ciudad, la programación de los fines de semana largos, las actividades promocionales y las vacaciones de julio.

“Fue una reunión esperanzadora. Nos dijo que vamos a ser escuchados. Más allá de los números de ellos y los nuestros la temporada baja va a ser muy dura y extensa y habrá que trabajar mucho para promocionar el destino. Queremos ser escuchados en lo que tiene que ver con la promoción”, enfatizo Serna.

En la reunión con el Concejo de Representantes se optó por llevar un listado con algunos de los temas que en materia legislativa –entiende el sector- urge su tratamiento. Algunos de ellos: los alquileres informales y la implementación de los controles, la revisión de la ordenanza que regula la circulación de los ómnibus de gran porte (esperan tener resuelto este tema para marzo) y los proyectos para exenciones a los hoteles que asciendan de categoría, como así también la autorización para ampliar en un piso más dichos establecimientos.

Por último, se concretó un encuentro con autoridades de la Departamental Punilla para establecer un marco de cooperación mutua. Así se resolvió la creación de un Whatsaap entre los socios y miembros de la fuerza a los fines de agilizar las vías de comunicación, alternativa que ya está funcionando.

Preocupación por el esquema de feriados

En sintonía con lo que planteara FEHGRA, la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz ratificó la importancia de la actividad turística en tanto constituye un sector económico de máxima importancia porque genera empleo y riqueza en las economías regionales.

Luego de conocerse el DNU rectificador que dictara el gobierno este lunes para establecer la inamovilidad de los feriados del 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio, el titular de la Asociación, Rodrigo Serna, señaló que, “nos preocupa la improvisación con la que se está manejando el tema con respecto a la programación de los feriados que benefician a los que tenemos que trabajar por la tracción del turismo”.

Y agregó: “No vamos en contra de la cantidad de feriados porque si no hay dinero en la calle, si no llegan las inversiones y se reactiva la obra pública difícilmente el turista pueda salir a vacacionar; sin embargo nos preocupa su programación”.

Cabe destacar que en Argentina el turismo genera más de 1 millón de puestos de trabajo.