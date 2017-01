¿Qué costo tendrán el Ahora 12 y el Ahora 18 desde este miércoles?

A partir de mañana entrará en vigencia el programa del Gobierno que estipula la transparentación de interés en los planes de pago Ahora 12 y Ahora 18.

“Proveedores y comercios que adhieran a la presente medida –en relación al Ahora 12 y 18– deberán indicar el precio de contado, el precio financiado, el anticipo, la cantidad y monto de las cuotas, la tasa de interés aplicada y el costo financiero total”, expresa la resolución de la Secretaría de Comercio.

Las tarjetas les cobran a los comercios una tasa directa del 10 por ciento en el caso del plan más corto y del 15 por ciento en más largo.

Los valores para el consumidor en el Ahora 12 son de una tasa efectiva anual del 22,17 por ciento y un costo financiero total del 27 por ciento. Mientras que en el Ahora 18 los porcentajes ascienden a 23,8 y 30,01 por ciento respectivamente.

Asimismo el costo de los planes privados tienen un promedio de un 42 por ciento y en algunos casos puede subir hasta cinco puntos más.

Desde la secretaría de Comercio se afirmó al diario El Cronista que “El Ahora 12 ayuda a los comercios pymes, que no tienen poder de negociación de tasas frente a Visa o Mastercard, aspecto que sí tienen las grandes cadenas de electro por el volumen de ventas que manejan. Si no mantuviéramos este programa, los comercios chicos no accederían a estas tasas competitivas y la tasa directa podría llegar a ser el doble”.

Por otra parte la titular del Centro de Educación al Consumidor, le expresó al diario Página 12 que “en el Ahora 12 original el costo financiero total era absorbido por el Banco Central, pero ahora parte de ese costo, de entre un 10 y un 15 por ciento, será absorbido por los comercios, que terminarán trasladando sus mayores costos al consumidor”.