Del Cura, sobre la reunión de Avilés por la Junta Electoral: “Nos tiene acostumbrados a hacer las cosas a las atropelladas”

Alberto Del Cura (UCR), coordinador del Consejo de Partidos Políticos (CPP), se refirió en duros términos a la reunión que se desarrolló ayer entre el intendente Esteban Avilés y abogados y escribanos para conformar la Junta Electoral para la elección del defensor del Pueblo, en junio próximo.

“Era de esperar. Este gobierno nos tiene acostumbrados a hacer las cosas a las atropelladas”, señaló a VillaNos Radio 100.7.

Para el dirigente radical, el encuentro “marca la pauta de lo que están pretendiendo hacer”, y destacó que el CPP abordó la problemática de la Junta Electoral en varios encuentros, incluso con especialista, analizando las distintas alternativas.

“Acá lo que hay que respetar es la Carta Orgánica (COM). La vez anterior, y a título personal les dije a todos que no iba a tolerar otra ‘única vez’. Se pretende volver a vulnerar la COM, pero algunos no vamos a estar de acuerdo y si lo hacen nos veremos en la obligación de ir a la justicia”, advirtió.

Aclaró que, “si me quieren correr con que no quiero que se vote, les digo que lo que quiero es que se vote bien; y el primer voto es para defender la Carta Orgánica”.

“Esto debería haber sido subsanado. Hubo tiempo. No se puede atropellar a las instituciones”, insistió.

Adelantó, además, que el Consejo de Partidos Políticos se reunirá para abordar este tema en los próximos días.

En este punto, recordó que el CPP le pidió audiencia “cuatro veces a la presidenta del Concejo de Representantes (Alejandra Roldán)” para buscar una salida consensuada.

“Nunca contestó. Nos desconoció, nos ninguneó y no pudimos tener una charla para tener consenso”, afirmó.

Por otra parte, responsabilizó al intendente Esteban Avilés de los problemas que pudieran surgir ante esta improvisación. “No sé si lo hicieron pícaramente o por mezquindad pero si esperaron hasta último momento es un problema de ellos”, finalizó.