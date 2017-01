Flor Vigna es la nueva ‘Chica del Verano’

Compartir esto





















Flor Vigna (Abracadabra) fue elegida ‘Chica del Verano 2017’ en el marco del tradicional certamen que organiza La Voz del Interior.

La entrega del codiciado galardón tuvo lugar este lunes en el teatro Luxor.

La actriz protagoniza este verano en Villa Carlos Paz la comedia ‘Abracadabra’, junto a Pedro Alfonso, con quien ganó el ‘Bailando por un Sueño 2016”.

“Nunca recibí un premio en mi vida así que gracias VOS. No es un premio para nada superficial, la luchamos desde chiquitas y ahora lo hacemos desde un escenario. No me siento apta para esto, así que gracias a todos los que me bancaron”, sostuvo, emocionada, al recibir el premio de parte de Mar Tarrés, ‘Chica del Verano 2016’.

Vigna se impuso en el concurso tras superar en cantidad de votos en la etapa final a Macarena Rinaldi, Camila Vázquez, Noelia Marzol, Lola Stagnaro, Julieta Zara y Ailén Bechara.