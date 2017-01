Oficialismo bloqueó proyecto para transparentar el uso de viáticos en el municipio

Compartir esto





















El municipio de Villa Carlos Paz pagó a diferentes funcionarios, durante 2016, aproximadamente un millón de pesos en concepto de viáticos.

El dato surgió el jueves pasado en la sesión del Concejo de Representantes, cuando se debatía un proyecto impulsado por Oscar Sequeira y el interbloque Cambiemos para darle más transparencia no sólo al uso de viáticos, si no a todas las actividades oficiales que desarrollan los funcionarios “en cumplimiento” de sus tareas, fuera de la provincia de Córdoba, y cuya duración exceda las 72 horas.

La propuesta tenía como objetivo “establecer normas de Planificación de Gestión e Informe Institucional de resultados”.

“Los viajes a los que hace referencia la presente ordenanza, son aquellos que realicen los funcionarios en virtud de su gestión en el gobierno e irroguen estos viajes gastos para el municipio, por ejemplo: Gestión de convenios, tramites, acuerdos con municipios de otras provincias, cooperación internacional, congresos, capacitación, etc.”, dice el proyecto. Y precisa que, “los funcionarios públicos responsables de cumplimentar lo establecido en la presente ordenanza son: Intendente, Secretarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores, Asesor Letrado, Sub – Asesor Letrado, Coordinadores Generales del Departamento Ejecutivo, Concejales, Tribunos de Cuentas, Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto”.

El esquema de aplicación era bastante sencillo: al menos cinco días antes del viaje se debía informar fundamentación (actividad), objetivos, plan de actividades, y duración (incluyendo fechas de partida y regreso)

Dentro de los cinco días hábiles de su regreso, el funcionario estaba obligado a presentar un ‘Informe Institucional de Resultados’, a partir de los objetivos planteados. Y esta información debía ser publicada por la secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud en la página web del municipio dentro de las 48 horas de recibida.

Durante el debate, Sequeira defendió el proyecto haciendo hincapié en la necesidad de transparentar el uso de los dineros públicos.

Desde el oficialismo, Soledad Zacarías sostuvo que el procedimiento actual “es muy transparente”.

“Sabemos que este gobierno apuesta a la transparencia. Con respecto a los gastos de funcionarios se realiza un procedimiento que es muy transparente. Tiene que ver con un formulario de gastos donde se detalla el tema de los horarios, el destino, el programa y el motivo correspondiente. Luego ese expediente es girado al Tribunal de Cuentas donde es visado y también controlado. Entonces me parece que es una forma que tiene Carlos Paz Unido de haber ordenado, que no sucedía en años anteriores, de forma transparente y con muy buen ejemplo”, afirmó.

Walter Gispert (Frente Cívico), enfatizó que, “cada vez que uno gasta dinero público debería estar publicado en la web”.

“La concejala (Zacarías) dice ‘esto está’. Pero para conseguir el millón de pesos que gastaron no saben lo que me costó. No lo planteamos para este gobierno, lo planteamos para la historia, para todos y todas, para que nos acostumbremos que toda la plata es de la gente”, expresó.

Por su parte, Omar Ruiz (CPU) planteó que si bien “hay grandes avances” en materia de transparencia, “esos grandes avances nos exigen más”.

“Hay una diferencia de concepto. Hay una transparencia pasiva y una activa. Lo que se impone hoy es un principio de transparencia activa; es decir que no espero que me pidan la información, yo la pongo a disposición. Hago algo y lo subo a la página, ahí apunta este proyecto. Ese concepto está siendo superado por el de gobierno abierto que es prácticamente poner en la web todo lo que se hace”, dijo, y consideró que, “no puedo no acompañar un proyecto que va en esa dirección que suma”.

“Esto no es burocratizar el gobierno, me parece que es un paso más para la transparencia”, opinó.

Puesto a votación, el proyecto consiguió seis votos a favor (Gispert, Molina, Sequeira, Ruiz, Lenci, Orce) y seis en contra (Roldán, Alessio, Livelli, Zacarías, Bustos y Cuevas). El doble voto de la presidencia que se aplica en caso de empate inclinó la balanza para el lado de la postura del avilescismo, y la propuesta fue rechazada.

“Parece que la bandera de transparencia ya no es tan así”

El concejal Sequeira, principal impulsor del proyecto, se mostró decepcionado por la actitud del bloque oficialista.

“Para Carlos Paz Unido la ética, la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno siempre han sido nuestras banderas, pero los hechos van marcando otro rumbo. Parece que hoy ya no es tan así”, dijo a VillaNos Radio 100.7.

Explicó que llegar al estimativo de un millón de pesos gastados en viáticos el año pasado fue tarea difícil. “Hubo que rastrearlos área por área, con la limitación que el ejecutado total del presupuesto 2016 todavía no está”, señaló.

“Nos sorprende esta negativa de acompañar una propuesta para transparentar el tema viáticos. Se planteó que ya hay una metodología al respecto, que es cuando el funcionario informa a los jefes de área y después al tribunal de Cuentas, pero nadie sabe en realidad cuánto se gasta. Es una nebulosa y nosotros queríamos transparentar esto para que no se genere suspicacia.

Es sano, es parte de la democracia decirle a la gente en qué gastamos los recursos. Hay que transparentar todo, ese es el camino”, profundizó.

El edil también se refirió a la utilización del doble voto de la presidencia para definir estas cuestiones.

“Es un mecanismo que se ha instalado. Los consensos no se logran porque hay una actitud más autoritaria. Antes (durante las presidencias de Gispert) esto no ocurría porque nosotros tenemos otra mirada. Se debatía más, incluso dentro del bloque”, comparó.

Durante la charla Sequeira lamentó la recurrente presencia de policías y personal de Seguridad VCP en las sesiones del cuerpo legislativo: “Es algo que no le hace bien al Concejo”.

Por último se refirió a los inconvenientes que se generaron porque a muchos de los vecinos que quisieron asistir a la sesión del jueves no los dejaron ingresar.

“Si se sabe que van a venir más de la capacidad que tiene la sala, la sesión debería realizarse en otro lugar más amplio”, subrayó.

Nota correspondiente a la edición n° 450 del semanario La Jornada, del 29 de enero de 2017.