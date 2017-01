CanchasDeFútbol La opinión de los vecinos

Compartir esto





















Daniel Perricone, vecino de barrio La Cuesta, criticó la decisión del bloque oficialista, “que de la mano del ejecutivo está de acuerdo con darle más libertades a ciertos empresarios”.

“No se habla de todas las canchas de fútbol. Los casos conflictivos son dos o tres, el resto funciona bien”, precisó.

Recordó que el ejecutivo, “nunca nos atendió y siempre estuvo apañando actividades que ni siquiera están habilitadas”.

“El conflicto que tenemos es porque las canchas del Club Carlos Paz y la de Andrea del Sarto no están habilitadas y siguieron funcionando siempre.

Hay compromisos creados, no sé si son políticos y económicos, pero son evidentes. No puede ser que miren para otro lado de este modo”, aludió.

Sobre algunos de los argumentos que se esgrimieron, Perricone aclaró que, “algunos pusieron en medio a los jugadores, y nosotros en ningún momento planteamos estar en contra de la actividad deportiva”.

“Acá el problema son los pícaros que se apañan detrás de la institución para no pagar impuestos”, dijo específicamente sobre la situación en el Club Carlos Paz.

“No está inscripto en la Afip. Sabés el dinero que pasa por las canchas de fútbol y no paga impuestos”, se preguntó.

En cuanto a cómo seguirá el conflicto, no descartó ir por la vía judicial.

“Si nos sentimos afectados en nuestros derechos seguiremos por otras vías, como la judicial. Lo hablaremos en los centros vecinales y buscaremos qué alternativas nos quedan. Esta ordenanza no solucionó ningún problema”, cerró.

Desde Costa Azul Sur, la presidenta del centro vecinal, Liliana Picatto, criticó la ordenanza sancionada porque “el punto principal (horario) no fue resuelto a favor de los vecinos damnificados”.

“Algunos concejales pensaron que el petitorio es solo de dos centros vecinales y que era necesario consultar con todos los centros vecinales, olvidándose que los vecinos que están fuertemente impactados son los de barrios Costa Azul Sur y La Cuesta. Otros concejales comparan con otros pueblos o ciudades olvidándose que a quienes deben representar es a los vecinos de Villa Carlos Paz en una actitud provocadora que eleva la densidad de las sesiones”, reseñó.

En la misma línea de Perricone se manifestó “a favor del deporte, del derecho de los jugadores, pero se debe respetar al vecino”.

“Han habilitado en zona residencial canchas con fines de lucro con usuarios que tienen derecho a usar modales y vocabulario propio del lugar. Modales y vocabulario imposible de soportar por los vecinos que al llegar a su casa deberían disfrutar de la tranquilidad y paz hogareña”, dijo.

Consideró que la presidenta Roldán “prioriza el deporte libre pensando en la salud, pero se olvida de los vecinos colindantes a estas canchas que tienen familia y horario que deberían respetar”.

Hizo mención al impacto sonoro, lumínico y paisajístico “con redes en medianera que enmarcan la casa del vecino como si estuviera en un gallinero o cárcel, desvalorizando además el inmueble”.

“Algunos concejales que dicen que piensan en los vecinos solo dejan entrever que legislan para el lucro. El Club Carlos Paz que históricamente funcionaba como un club social, hoy es lucrativo. O sea, mucho no se piensa en bienestar social porque si fuera así no se cobraría. Además si tanto piensan en lo social por qué no habilitan más canchas en el polideportivo. Se burlan de los vecinos a sabiendas que en esta ciudad no hay control”, alertó.

Nota correspondiente a la edición n° 450 del semanario La Jornada, del 29 de enero de 2017.