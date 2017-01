Ambientalazo: San Antonio le dijo ‘Sí’ al verde y ‘No’ a ‘El Gran Dorado’

Compartir esto





















Por Jorgelina Quinteros

El pasado martes y miércoles se llevó a cabo la audiencia pública por ‘El Gran Dorado’, una de las más masivas de la provincia de Córdoba.

Pasadas las 10 horas inició en el salón de usos múltiples del municipio de San Antonio de Arredondo convocada por la secretaría de Ambiente para escuchar opiniones sobre el proyecto inmobiliario que la empresa desarrollista GAMA S.A. pretende construir en la ladera de las sierras.

402 vecinos en nombre propio y en representación de diferentes entidades se anotaron para formar parte de esta instancia de participación. Estas personas son el 10% aproximadamente de la población total de la localidad.

El salón donde se desarrolló la audiencia durante la primera jornada estuvo completamente colmado y se instaló una carpa al lado para que se ubique la gente a medida que llegaban. El segundo día, a pesar de que disminuyó el número de asistentes, se realizó en este espacio pegado al SUM.

Gustavo Peyroti, vecino de la zona y miembro de la COTBN (Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la Provincia de Córdoba) fue el primer expositor. Su alocución fue durísima en rechazo del proyecto inmobiliario que implicaría la construcción de más de 400 mil metros cuadrados en una zona protegida, y generó los primeros aplausos de una jornada que fue histórica.

El Ing. Diego Horacio Suárez, la Ing. Alejandra Novara y Marcos Daniele fueron las autoridades del ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos que tuvieron a su cargo el desarrollo de la audiencia.

Escucharon a los diferentes expositores hasta las 22 horas el martes y el miércoles hasta las 19.30.

Fueron dos jornadas maratónicas que se vivieron con mucha intensidad y emoción.

Todos los que hicieron uso de la palabra se manifestaron a favor del paisaje, en defensa del bosque nativo y en contra el emprendimiento inmobiliario que supone la construcción de más de 400 departamentos en un predio de 56 hectáreas sobre el monte serrano.

El martes, durante el cuarto intermedio que tuvo lugar pasado el mediodía, representantes de GAMA incorporaron documentación al expediente.

Oreste Colavino, abogado y apoderado civil de la empresa, era el orador número 91. Sin embargo, cuando fue llamado por las autoridades decidió no tomar la palabra.

Después de casi 22 horas de exposiciones culminó la audiencia.

Unas 70 personas se quedaron hasta el final y, en medio de aplausos, se fundieron en un abrazo.

“El 100% de la gente le dijo no a este emprendimiento y sí al bosque y sí a la vida. Ese fue el mensaje”, resumió Marcela Fernández, la abogada que patrocinó a la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) en la presentación del amparo que derivó en la realización de la audiencia pública. “Siento orgullo de ser parte de esta historia que se está escribiendo en San Antonio. Esto le va a llegar a la jueza y tendrá la responsabilidad de rechazar ‘El Gran Dorado’. Eso esperamos. Estamos en los últimos pasos del expediente”, afirmó.

Llegar a esta instancia de participación y expresión del pueblo implicó una larga y trabajosa lucha encabezada por la ONG, que comenzó con una medida cautelar presentada en febrero de 2013 para que se detengan las actividades y el desmonte que GAMA S.A. había iniciado en el mes de enero de ese año.

La jueza interviniente, Viviana Rodríguez, determinó la paralización de los trabajos e intimó al gobierno provincial a que convoque a la audiencia pública establecida por las leyes provinciales y nacionales de ambiente y de bosques.

Todas las intervenciones de los vecinos, la documentación presentada a través de diferentes soportes y registros de video de la audiencia se adjuntarán al expediente a pedido de la jueza.

También se incorporarán cuatro hojas de firmas del acta donde se dejó constancia de las exposiciones.

Ese material será enviado a la justicia, que tendrá que determinar el destino del ambicioso proyecto. “Le va a sobrar material desde lo legal y desde lo humano con todo lo que aportó esta gente”, rescató Fernández.

Cinco años de resistencia colectiva

Corre el año 2011, GAMA S.A. presenta un proyecto inmobiliario que consiste en un complejo residencial compuesto por 20 módulos de 22 departamentos cada uno emplazados en 56 hectáreas de bosque protegido.

Es el emprendimiento ‘El Gran Dorado’, la figura de las publicidades es Susana Giménez. En los carteles la diva invita a vivir en una reserva natural. Se refiere a la Reserva Valle del Cóndor. San Antonio es el portal de ingreso a la misma, así lo establece el municipio en el cartel que marca el comienzo del ejido de la localidad.

Este proyecto inmobiliario es el más importante de GAMA en el interior cordobés, transformando 22 hectáreas de monte serrano en una urbanización para uso residencial de 1400 personas. Esto implica caminos internos, parquización, red eléctrica, cloacas, pileta, locales comerciales y un Plan de Manejo Sostenible de Bosque Nativo.

Todo a cambio de la reforestación de 8 hectáreas de espacios públicos con árboles exóticos.

En febrero del 2012, la municipalidad de San Antonio le otorgó la prefactibilidad al proyecto. Después de ocho años sin avances con los expedientes, en diciembre de 2012 la provincia le dio todas las habilitaciones a la empresa. “El 5 de diciembre, le sale la factibilidad de descarga de efluentes cloacales al río San Antonio, al día siguiente le sale la del agua. De Recursos Hídricos llevan el expediente a la secretaría de Ambiente y el 19 de diciembre la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) valora el expediente y emite un dictamen favorable”, relató Fernández.

“Al día siguiente, llega a asesoría legal y sale el dictamen legal. Ese mismo día se lo pasan al secretario de Ambiente y saca la resolución 933 que aprueba este estudio de impacto ambiental. En un mes consiguió Petrone lo que en ocho años no podía conseguir. Por eso, en enero ellos arrancan el desmonte sabiendo que la administración pública está de receso y no tenés donde denunciar. Por lo tanto, en febrero del 2013 se interpone el amparo”, especificó.

Esta medida cautelar permitió frenar el desmonte ilegal que la empresa había comenzado y se le ordenó que presente documentación acreditando la factibilidad ambiental del emprendimiento.

La audiencia pública fue un requisito ordenado por el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1° Instancia y 2° Nominación de Villa Carlos Paz.

La ONG ADARSA solicitó que se postergue la fecha de la audiencia para garantizar la participación ciudadana, pero la justicia no hizo lugar a este pedido. A pesar de que se realizó durante las vacaciones de muchos vecinos, el receso administrativo de la provincia y la época de mayor actividad turística en la zona, la audiencia tuvo una participación multitudinaria.

Desde el año 2013, ADARSA lidera la resistencia contra la instalación de este country en la localidad.

A lo largo de estos años, los vecinos y vecinas organizaron movilizaciones, festivales, charlas de concientización e intervenciones artísticas.

En la última convocatoria, un festival musical, participaron más de 800 personas.

Las razones por las cuales ciudadanos y organizaciones rechazan la edificación de “El Gran Dorado” son la violación de las leyes de reservas provinciales: ley 6964 de Áreas Protegidas de la provincia, ley 8770 que crea la Reserva Valle del Cóndor (predio donde se edificaría el emprendimiento de GAMA S. A.), ley 8066 de bosques y 9814 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo.

Asimismo, aducen que la empresa afectará 56 hectáreas de bosque nativo y que el pedido de factibilidad fue ingresado al Concejo Deliberante cinco meses después de que GAMA iniciara las obras, la comercialización y la destrucción del bosque.

Cabe recordar que en enero de 2014, el dueño de GAMA, el empresario Jorge Petrone, fue condenado a la pena de cinco años y medio de prisión por haber sido encontrado culpable del delito de usurpación. Petrone se apropió de 63 hectáreas en forma ilegal, ubicadas en la Ruta 20 entre la capital provincial y Villa Carlos Paz, que fueron arrebatadas a su verdadera dueña en una maniobra en la que se fraguaron escrituras y folios registrales.

A su vez, el Fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco requirió la elevación a juicio de la causa contra los exsecretarios de Ambiente de la provincia, Raúl Costa y Federico Bocco, por autorizar emprendimientos en zonas protegidas dentro del ejido de San Antonio de Arredondo.

Los exfuncionarios están acusados como supuestos autores del delito de ‘Abuso de autoridad’ (artículos 45 y 248 1° supuesto del Código Penal), por haber autorizado en tal carácter los emprendimientos inmobiliarios El Dorado II; El Gran Dorado y la estación transformadora de Epec, “encontrándose estos localizados en Zonas Rojas de la Ley de Bosques y además en la Zona protegida por la ley 8770 que creó la Reserva Recreativa Valle del Cóndor”.

En un pasaje de la resolución el fiscal advirtió que, “el grave deterioro ambiental que padecemos no se hubiera producido si los individuos y los pueblos se hubieran comportado razonablemente en lo relacionado con la conservación de la biosfera”.

Actualmente, la resistencia organizada de los habitantes de San Antonio y las comunas del sur de Punilla son el pilar que defiende el paisaje de las sierras, promueve un modelo de desarrollo sustentable y en armonía con la naturaleza y una forma de vida respetuosa de la identidad local y los derechos humanos. El municipio asumió la postura de dejar que la justicia determine, de ahora en más, el futuro de ‘El Gran Dorado’.

Cualquier decisión en contra del bosque nativo, se encontrará con un pueblo informado y dispuesto a pasar de la protesta a la acción concreta.

Todas las voces, todas

Es tanto lo vivido, que las palabras se quedan cortas. Fue más que un trámite administrativo y una instancia de participación ciudadana. Fue un acto de dignidad, resistencia y compromiso social de una comunidad que levantó su voz frente a los poderes e intereses políticos y económicos, que innumerable cantidad de veces en la historia de nuestro país han prevalecido por sobre el bienestar colectivo.

El proyecto no tiene licencia ambiental ni social. Esta sería una frase que resume concretamente cientos de exposiciones que pasaron por la audiencia pública.

171 inscriptos formalizaron su participación el primer día, el resto quedó para la segunda jornada. Los vecinos y vecinas se expresaron de las formas más diversas y creativas. Varios le hablaron al público, pero en algunos casos se dirigieron directamente a los funcionarios provinciales.

Gente de todas las edades, profesiones y de distintos pueblos del sur de Punilla, Carlos Paz, Córdoba y Villa Giardino participaron aportando argumentaciones desde aspectos técnicos, socio-ambientales, educativos, urbanísticos, jurídicos, sanitarios, culturales, psicológicos, artísticos, desde los saberes ancestrales y las experiencias de otras localidades del departamento atravesadas por problemáticas similares.

Algunos fueron en representación de las más diversas organizaciones sociales, otros se acercaron simplemente como vecinos con su historia y sus vivencias personales para compartir.

Bailes, canciones, narraciones de cuentos, experimentos científicos, simulacros de votación, videos, relatos desde las experiencias de crecer junto al monte y los recuerdos de la infancia hasta los especialistas más destacados de la provincia de Córdoba expresando sus saberes producto de años de estudios.

Abogados, biólogos, hidrólogos, geólogos, guardaparques, educadores, militantes por los derechos humanos, médicos, psicólogos, periodistas, artistas, historiadores, artesanos, antropólogos, deportistas y amas de casa, personas de todas las profesiones y oficios pasaron frente a sus vecinos a contar en 15 minutos por qué defienden el bosque nativo y le dicen ‘Sí’ a la vida y ‘No’ al desmonte.

Las diferentes exposiciones desde lo técnico tiraron abajo el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.

Mostraron una evaluación plagada de apreciaciones subjetivas, conceptos vagos o erróneos, que desconoce los servicios ambientales que el bosque provee y minimiza el impacto ambiental y social de este emprendimiento.

“Toma las 56 hectáreas como algo aislado del resto de un contexto social y ecológico. Todas las políticas ambientales están hablando en términos ecosistémicos, los sistemas no están aislados, están unidos y son interdependientes uno de otro”, explicó Peyroti.

“Esto implica una política integral de articulación de municipio, provincia, comuna y vecinos”, especificó.

Peyroti criticó el acceso a la información para los inscriptos en la audiencia. “La información está desordenada, los folios no son correlativos y es muy dificultoso en el expediente ver dónde está el estudio de impacto ambiental. Estuvo orientado a que la gente no participe”, denunció. También, enfatizó la relevancia de esta instancia: “Las audiencias públicas no tienen que ser un proceso administrativo, tienen que ser el lugar de participación y de injerencia en los asuntos públicos y estatales de la ciudadanía. Este hecho es parte del proceso de responsabilidad que asume la ciudadanía y la provincia tiene que responder con políticas públicas”.

Tres aspectos fueron centrales a la hora de analizar este proyecto: la necesidad de contemplar las problemáticas ambientales desde una mirada regional, la importancia de que se ponga en discusión un modelo integral de desarrollo social y ordenamiento territorial organizado donde se considere la participación de todos los actores sociales y el impacto que un barrio cerrado tendría en una comunidad con las características socio-demográficas e identitarias que tienen las comunas del sur.

En ese sentido, Liliana Bina, directora de Planeamiento Físico Ambiental del municipio de Villa Carlos Paz, se presentó como vecina de la zona y testigo de la transformación que sufrió en los últimos años. “Se consolidó en nuestro país un modelo extractivo que empobrece nuestros suelos, deforesta y elimina la diversidad biológica; y cuyos beneficios económicos concentrados en pocas manos se utilizan en inversiones inmobiliarias especulativas”, desarrolló. “Este fenómeno crece en todo el territorio provincial a expensas del ambiente natural, sin que el Estado medie con su competencia regulatoria y normativa planificando los desarrollos urbanos en base a las condiciones naturales del territorio y su capacidad de soporte del impacto que la urbanización provoca”, remarcó.

Además de las críticas al EIA desde aspectos biológicos, la disponibilidad de recursos, el manejo del suelo y la preservación de la cuenca hídrica, los argumentos en contra de este barrio cerrado desde una perspectiva social y de salud fueron algunos de los más contundentes y conmovedores que se escucharon.

Surgió de manera recurrente la pregunta sobre qué tipo de comunidad es hoy San Antonio y cuál quieren proyectar los vecinos a futuro. Una sociedad que genere un muro entre incluidos y excluidos o una en la que todos trabajen para su desarrollo en conjunto y a todos se le garanticen sus derechos.

“El pueblo no quiere más desmontes y menos este tipo de emprendimientos que producen segregación, estigmatización, diferenciación y hacen que nosotros los ciudadanos empecemos a naturalizar que hay personas de primera y personas de segunda. Nosotros los que estamos en la audiencia creemos que no, por eso hay 402 inscriptos”, manifestó Maximiliano Ibañez, antropólogo.

Esta convocatoria fue fruto de la movilización popular (la última con casi 10 mil personas fue en contra de la reforma de la Ley de Bosques) y el resultado de años de lucha y educación socio-ambiental y ciudadana, con la convicción intacta de impedir proyectos como éste que benefician a unos pocos, perjudicando a una gran mayoría.

“En Punilla va a marcar un antes y un después para estos emprendimientos”, aseguró Ibañez.

Un aspecto destacable de la audiencia fue la participación de niños y jóvenes. Esto es consecuencia del trabajo de educación ambiental que llevan adelante las familias e instituciones de la zona. Nicolás Florentín de ocho años, participó luego de que hablara su papá: “Desde los cuatro años en la escuela nos enseñaron que es importante cuidar el medio ambiente. Aprendimos que cada árbol y cada animal tienen una función en el lugar. Por eso es tan importante que los cuidemos. Pedí hablar en esta audiencia para expresar mi opinión y la opinión de mis amigos y que los grandes sepan que estamos preocupados por el bosque que nos quieren sacar. Crecí con ese bosque y ahí quiero que siga estando cuando sea grande.”

No hay nada más que agregar. Si un niño de sólo ocho años se para frente a un auditorio repleto, con tres funcionarios del Estado a su espalda y con tanta claridad expresa lo que piensa y siente, queda claro que en este valle serrano va brotando la esperanza y se está construyendo un futuro que nos incluya a todos.

La postura del municipio de San Antonio “Estoy temblando, perdón”. Así comenzó su exposición Roberto Grigioni, coordinador de Desarrollo del municipio de San Antonio de Arredondo. Era evidente su estado nervioso cuando tuvo que enfrentar al auditorio de cientos de vecinos que se oponían a un proyecto inmobiliario, que en sus comienzos tuvo un primer aval del municipio. Fue el único funcionario que expuso la posición de la municipalidad en la audiencia pública, convocada a pedido de la justicia para tratar la instalación del emprendimiento inmobiliario ‘El Gran Dorado’ en la zona. Es importante recordar que, “durante la gestión de Humberto Bonanate en el año 2005, la entonces Comuna de San Antonio firmó una prefactibilidad para el proyecto de El Dorado III (conocido como El Gran Dorado), el cual consistía en un loteo con características similares a los barrios cerrados El Dorado I y II”, señaló Grigioni. “Luego en el 2012, la empresa solicita otra prefactibilidad de uso de suelo pero esta vez para realizar un condominio en altura en lugar del anterior proyecto de loteo”, agregó. La comuna, en ese momento, le otorgó la prefactibilidad del proyecto a la empresa GAMA. Ya estaba vigente la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo 9814, que fue aprobada en el 2010, cuando ingresa este segundo proyecto. Allí se establece que el bosque donde se pretende realizar el emprendimiento se encuentra en buen estado de conservación y corresponde a la categoría roja, es decir que están prohibidos los desmontes. La empresa presentó las habilitaciones correspondientes a la factibilidad del uso del agua y descarga de afluentes expedida por la Secretaría de Recursos Hídricos y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por la Comisión Técnica Interdisplinaria (CTI) de la Agencia Córdoba Ambiente. El Departamento Ejecutivo contrató como asesores a la consultora Ambiente Argentino, para que analicen la documentación presentada y evalúen el emprendimiento. “Realizaron críticas al EIA por falencias en el modo de presentar la información y valorar los impactos. Debido a esto y a la creciente conflictividad social el departamento Ejecutivo, considerando el interés público y el bien común, tomó la decisión de no otorgar la factibilidad a El Dorado III”, declaró el funcionario. Diego Giménez participó en la audiencia como representante de la consultora y ratificó el análisis realizado, calificando al EIA como “inexacto”, “incompleto” y que “presenta errores”. Al finalizar la presentación Grigioni afirmó que, “ante las demandas judiciales presentadas por la empresa al municipio, el amparo de la ONG ADARSA y por las numerosas dudas existentes respecto a los límites de la Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor; sumado a lo establecido por la ley general del ambiente el Departamento Ejecutivo decidió no continuar con el análisis del emprendimiento hasta tanto la justicia no se expidiera en las distintas causas”. También, remarcó la “insistencia de la empresa hacia las autoridades municipales para obtener la factibilidad del proyecto y una autorización definitiva”. “El ejecutivo no está de acuerdo con el establecimiento del emprendimiento”, concluyó. La exposición del funcionario no terminó de satisfacer las expectativas de los vecinos e integrantes de ADARSA, quienes esperaban que el municipio decida quitarle la prefactibilidad a este barrio cerrado. “La municipalidad estaba absolutamente a favor y dio todas las autorizaciones. Grigioni dejó entrever que hay un cambio de posición, que ahora viendo todas las falencias de este EIA el municipio estaría en contra. Nosotros como organización queremos ver eso en papeles, no solamente en palabras. Decidieron depositar en la jueza la decisión de lo que se haga”, manifestó Maximiliano Ibañez, secretario de ADARSA Sobre la postura del municipio de San Antonio, Marcela Fernández, abogada patrocinante de la ONG, fue sumamente crítica: “Fue una exposición lamentable donde quedó demostrada la falta de decisión, ambigüedad y falta de respeto a las leyes. Siguen eludiendo su responsabilidad y aseguran que van a acatar lo que dice la justicia. En ningún momento hablaron de quitarle la prefactibilidad, y recordemos que no le dieron la factibilidad al proyecto porque planteamos la acción de amparo”, expresó. “No tenemos garantías que no le den la factibilidad si a nosotros nos va mal en el amparo, porque eso quedó flotando”, añadió.

Nota correspondiente a la edición n° 450 del semanario La Jornada, del 29 de enero de 2017.