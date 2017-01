Hugo Bustos: “No nos creemos dioses”

Compartir esto





















La sesión del Concejo de Representantes donde se aprobó la nueva regulación para las canchas de fútbol dejó mucha tela para cortar.

El debate estuvo cargado de chicanas y cruces entre oficialismo y oposición, ante la atenta mirada de un buen número de vecinos que se acercó para ver cómo se definía su futuro descanso.

Uno de los que tuvo la responsabilidad de defender la posición del avilescismo de permitir la actividad hasta las 23 hs (los vecinos pedían que el cierre fuera a las 22, y así lo reflejaba la propuesta impulsada por la oposición) fue el edil Hugo Bustos.

En su discurso hizo mención de normativas que rigen en la materia en distintas localidades de Córdoba, con horarios de cierre mucho más tarde, incluso de madrugada. Y cerró su participación, que le valió la comparación con un tero de parte de Gustavo Molina (Frente Cívico), con una curiosa reflexión sobre los concejales: “No somos perfectos, no tenemos la sabiduría total, no somos los reyes de la verdad, no nos creemos dioses, no nos creemos nada. Creo que tanto el oficialismo como la oposición no creemos que tenemos la verdad absoluta. Pero sí tratamos de ver como mediar una situación en la cual hay vecinos que se sienten molestos y otros que quieren hacer su actividad”.

En este punto dejó expuestas las diferencias hacia adentro de la coalición de gobierno, y en lo que se leyó como un mensaje hacia Omar Ruiz (no votó con el oficialismo), afirmó que, “la ordenanza que (presentó) el bloque de CPU… no sé cómo llamarlo… algunos concejales de CPU hemos entendido ese tema, creemos que buscamos una solución y que tenemos, por lo menos, no digo la verdad, pero sí nos acercamos a una norma que puede abarcar y dejar medianamente conformes a los vecinos”.

La votación terminó empatada en seis y el doble voto de la presidencia, una vez más, terminó por definir la cuestión a favor de los dictados del intendente Esteban Avilés.