El incendio en el basural sigue activo y vecinos se juntan para reclamar

El incendio en el basural de Villa Carlos Paz sigue activo aunque está “controlado”, de acuerdo a lo que informó el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, Fabián Pontarelli. Y advirtió que, las columnas de humo se mantendrán al menos dos días más.

En tanto, los vecinos afectados tanto por el humo como por el olor que se desprende del incendio, se reunirán el domingo para acordar medidas de protesta.

El encuentro es convocado por vecinos de San Nicolás (Malagueño) y ya adhirieron los de barrio Costa Azul Norte. La reunión tendrá lugar el domingo a las 18,30 en la plaza de San Nicolás bajo el lema “No al basural”.

“Se sigue quemando abajo”

Pontarelli aseguró que si bien el incendio “sigue activo, está prácticamente apagado”.

“Está controlado, pero las columnas de humo se mantendrán por dos días más”, dijo.

Precisó que el trabajo principal se lleva a cabo con maquinaria pesada que aportó el gobierno provincial.

Está desplegada en el lugar una guardia integrada por bomberos y personal del municipio.

Tras conocerse que en el marco del incendio dos bomberos debieron ser atendidos por principios de intoxicación, volvió a instalarse la polémica por la falta de equipamiento que es sistemáticamente denunciada desde hace más de un año.

“Se dio vuelta el viento y tuvieron que respirar el humo. Gracias a Dios ya están en perfecto estado”, aclaró sobre el estado de los bomberos.

Y respecto a la falta de equipamiento, sostuvo que, “no voy a decir que no existe pero no es tan así”.

“Los equipos (de respiración autónomos) están comprados, pero falta que liberen el container y lleguen a Córdoba. Estamos contando con las cosas, pero no es como ir a un supermercado”, afirmó.

Sin embargo reconoció que en estos momentos, en el incendio del basural, los bomberos están trabajando en condiciones que no son las óptimas: “Básicamente estamos con máscaras de carbón activado para evitar el humo y podernos mantener más tiempo trabajando. Tener equipos autónomos sería lo ideal, pero no tenemos suficientes, así que decidimos proveer de máscaras de carbón activado. No es lo ideal pero es lo que tenemos”.