Taty Almeida consideró “una aberración” mover el 24 de marzo

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, ayer el gobierno nacional implementó el nuevo programa de feriados en el país. Y algunas de las novedades introducidas generan rechazo inmediato, por caso, en los cambios introducidos respecto a los feriados que ya no se consideran inamovibles.

Desde este año, junto a la jornada del Veterano y los Caídos en las Islas Malvinas (2 de abril), el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo) dejan de ser inamovibles y se encuentran incluidos en el artículo segundo de la flamante norma, que reza que “los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente”.

Así, en 2017 por el recuerdo del inicio de la última dictadura cívico-militar en el país, será feriado el lunes 27 de marzo. “Esto es una nueva aberración tomada por este gobierno, que en un año es un espanto todo lo que está haciendo. Es faltarle el respeto a la memoria de nuestros hijos. No puede ser que por decreto quieran mover esta fecha histórica” arrancó diciendo Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.

En diálogo con radio Universidad, Almeida consideró: “Es lamentable lo que ocurre, pero no nos toma de sorpresa. Jamás hemos escuchado que digan que acá hubo un genocidio y que el terrorismo vino desde el Estado. Y no lo dicen porque no les importa”.