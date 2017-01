Liliana Contreras ya comenzó a entrenar con el objetivo de repetir un año soñado

Compartir esto





















Por Hernán Ibar

Sin dudas que el 2016 fue el mejor año en la carrera deportiva de Liliana Contreras ya que consiguió importantes logros a nivel nacional e internacional.

Cumpliendo el sueño de llegar a un Mundial, representando al país donde se metió entre las diez mejores en su categoría, además anteriormente pudo lucirse en elargentino y ganar el Mercosur en Chile, hacen pensar que Contreras está pasando su mejor momento en la actualidad.

Pero la representante de Villa Carlos Paz no se achica y quiere ir por más, ahora ya comenzó a entrenar en la temporada para volver a repetir la historia, que todavía no puede caer, sabiendo que hoy es una de las mejores en su categoría del país, y también ya la reconocen en el exterior.

Con su trabajo cotidianamente en el Gimnasio Mega Gym, “Lily”, aprovecha para fomentar la actividad física y la vida sana a la sociedad carlospacense, ofreciendo una amplia variedad de ejercicios, para la comodidad de cada uno.

En exclusivo dialogamos con la deportista local, que hace un análisis de lo que fue la temporada anterior y además comenta las actividades que se desarrollan este verano en el Gimnasio Mega Gym.

-Cuál es el presente del Gimnasio, hoy con un buen marco de inscriptos…

Si la verdad que es un buen marco, cosechando un poco con la gente de la ciudad que quiere venir al Gimnasio a ponerse en forma, con voluntad siempre se puede, ahora en el verano incluimos las clases de entrenamiento funcional para los varones y damas, anexada al trabajo de musculación también. Hay muchos que han comenzado, y suele suceder que ya se enganchan para el resto del año, el verano es especial para entrenar, porque el cuerpo ya está predispuesto para moverse, en cambio en el invierno hace frio, y eso lo complica más, igualmente es depende de cada uno. Hay que tratar de ambientarse, para esta época estamos haciendo las clases de entrenamiento funcional al aire libre, dejando sus ingredientes fantásticos, la recuperación es distinta, entonces salimos de un formato bajo techo y vamos afuera con árboles, hace que sea más entretenido también y la gente se sume.

-En tu caso también comenzando con la pretemporada…

Si, ya arranque porque tenemos el preselectivo para el sudamericano en septiembre y por suerte toco como sede Argentina, así que vamos a estar presentes allí, y después para noviembre hay una copa en México, de gran importancia, que tiene un nivel internacional muy lindo, con atletas muy competitivo, desde ya lo estamos planeando, me estoy preparando para eso, si bien es complicado superar lo que hice el año pasado lleva mucho trabajo, pero ya arrancamos con todo.

-Te imaginabas tener un 2016 lleno de éxitos?

No, la verdad que siempre estuvo en el sueño, a ver cruzar la frontera y ponerme la celeste y blanca para todo deportista es lo más grande, y como me dijo una atleta de Buenos Aires, anda al Mundial y logra el sueño de mucha de nosotras. Fue fuerte, yo creo que las cosas se desean muchísimo, yo lo pongo sin tiempo, lo deseo y trabajo, es increíble como en algún momento llega, ser campeona del Mercosur en Chile y novena en el mundo, fue tanto trabajo el que realizamos que no me cayó la ficha hasta días después y creo que todavía no me cae la ficha, fue mucha la responsabilidad que sentí, entonces no me relaje como para disfrutar donde estaba y ahora me toca la responsabilidad de ir por mas, así que vamos a seguir trabajando para mejorar esto, aunque sea mantenerlo que no va a ser poco.