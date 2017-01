La polémica por los alquileres informales se replica en todo el Valle de Punilla

La polémica por los alquileres informales no es exclusiva de Villa Carlos Paz ni mucho menos. La problemática se replica en todas las ciudades turísticas, y el Valle de Punilla da cuenta de esta situación.

A pesar de que algunas localidades tienen aprobadas ordenanzas que regulan los alojamientos informales, lo cierto es que eliminar la actividad no es tarea sencilla. Y menos aún si no hay voluntad política.

Parece ser el caso de Villa Carlos Paz, donde la semana pasada se frustró una reunión entre la totalidad de los concejales y la Asociación Hotelera y Gastronómica para abordar el tema (ver aparte).

En contrapartida aparece el ejemplo de La Falda, donde este verano “se comenzó a aplicar firmemente” la ordenanza 2546 de Alojamiento Turístico Alternativo (ATA), donde se define el régimen vigente para la oferta de casas particulares.

El área de Inspección de la secretaría de Desarrollo Institucional está realizando continuos operativos de control en la vía pública, informando a quienes ofrecen este tipo de propuestas sobre la prohibición de hacerlo en dicho espacio y labrando las actas correspondientes.

“El cumplimiento de esta ordenanza permitirá a la ciudad ofrecer un servicio de calidad a los turistas en base a la información disponible en la secretaría de Turismo sobre este tipo de propuestas de alojamiento”, aseguraron desde el municipio faldense.

Ricardo Abdemur, presidente de la Asociación Serrana Hotelera Gastronómica de Punilla, valoró esta decisión, aunque opinó que no alcanza. “Al menos se hace algo. Hay una ordenanza que procura regular y un cuerpo que controla. Es un inicio muy bueno”, dijo a VillaNos Radio 100.7.

Para el dirigente, el tema de los ‘arbolitos’ no es sólo que representan una “competencia desleal” para la hotelería, si no que impacta en la ciudad como destino turístico a partir de la disminución de la calidad de los servicios que se ofrecen.

Además advirtió que, “se genera un techo muy peligroso en la tarifa”.

“Es una situación muy difícil de soslayar para los que tenemos que pagar impuestos. El 40% de la tarifa de los hoteles es el componente impositivo, y ahí incluimos tasas municipales, provinciales y nacionales”, precisó, y puso como ejemplos el IVA, derechos intelectuales e ingresos brutos.

“Los servicios como agua, luz, gas y TV por cable se pagan más caro. Estas diferencias provocan grandes asimetrías. El sector está gravemente herido y los intendentes deberían ver esto con preocupación”, afirmó.

Para Abdemur, “la tarifa es un componente primordial y la gente compara, por eso los alquileres informales son totalmente nocivos para las pretensiones de trabajar y tributar en forma regular”.

Sobre la situación en La Falda, destacó que la municipalidad creó un cuerpo de inspectores que labra actas e intima a los infractores a regularizar esta situación. Al mismo tiempo alertó que esa oferta de alojamiento “se va a volcar a través de inmobiliarias”.

En este punto sostuvo que, “el alquiler temporario debe ser legislado” para que las inmobiliarias paguen los mismos tributos que los hoteles en esos casos. “Queremos que exista igualdad ante la ley. Que tengan los mismos costos laborales que tenemos nosotros, y no traslademos beneficios como sucede hoy, de los arbolitos a las inmobiliarias”, denunció.

Sin embargo, reconoció las dificultades de avanzar en una legislación de ese tipo a nivel local. “Apuntamos a que desde el congreso de la nación se genere una ley de aplicación obligatoria en todas las provincias”, anotó.

Serna fustigó a Roldán: “No entiende lo que estamos viviendo en Carlos Paz”

El presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, Rodrigo Serna, fustigó a la titular del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán, por la falta de respuestas en torno a la problemática de los alquileres informales. “Esta mujer no entiende lo que estamos viviendo”, señaló.

El dirigente estalló el martes pasado cuando fue a la sede del cuerpo legislativo para mantener una reunión con los ediles de los diferentes bloques, tal como lo habían solicitado en una nota la semana anterior, y estaba presente sólo Roldán.

“Nuestros socios nos exigen que trabajemos en estos temas y pedimos una reunión urgente. Pero cuando vinimos estaba solo Roldán. Nos dijo que no avisó a los otros porque creía que era solo con ella. Esta mujer no entiende lo que estamos viviendo en Carlos Paz, lo perjudicial que son los ‘arbolitos’ para la ciudad, para los que pagan los impuestos todo el año”, afirmó a VillaNos Radio 100.7.

Consideró además que el mensaje que bajó la presidenta del Concejo “es más que claro: nos les interesa el turismo, ni contrarrestar esto que vemos como comercio ilegal. Tampoco les interesan las entidades intermedias que trabajan”.

Serna contó que mientras estuvo en el Concejo se cruzó con el edil Walter Gispert (Frente Cívico). “Nos dijo que no les habían avisado de la reunión y que él y su bloque estaban disponibles, pero del oficialismo aparte de Roldán no vimos a nadie. No sé si estaban escondidos por ahí…”, arremetió.

Y criticó a los ediles que no estaban trabajando: “las vacaciones son para los turistas”.

Según se supo, la reunión finalmente tendrá lugar este miércoles a las 12,30.

El reclamo de la Hotelera hacia el Concejo es que hagan cumplir la ordenanza sancionada el año pasado que regula los establecimientos informales de hasta dos unidades, y obliga a la inscripción a los propietarios o administradores que superen en esa cantidad.