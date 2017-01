Alacranes: cómo capturarlos en forma segura

Las ampollas anti-veneno que se utilizan ante la eventualidad de picaduras de alacranes, sobre todo en niños y adultos mayores, son elaboradas en forma gratuita por el Instituto Malbrán en la ciudad de Buenos Aires; el insumo fundamental para fabricarlas es el veneno que se extrae de la cola de los alacranes vivos.

Durante el año pasado, en la provincia de Córdoba, 190 personas requirieron este tratamiento ante las picaduras de escorpiones y para elaborar las ampollas del antiveneno, se requieren los alacranes.

Por ello, es importante la colaboración de la población en la obtención de estos animales, por lo que desde el área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud explican cómo pueden atraparse en casa, y en forma segura, los alacranes o escorpiones.

“El consejo principal es no exponerse innecesariamente; si aparece un alacrán y tenemos temor o estamos en riesgo de ser picados, hay que matarlo. El procedimiento de captura debe ser hecho por un adulto, con seguridad y cautela”, explica Laura López, médica veterinaria del área.

Hay dos tipos diferenciados de alacranes: uno más venenoso que el otro, aunque ambas picaduras deben ser analizadas por un médico. Por ello, la especialista explica que, ante la eventualidad de una picadura, se lo debe atrapar siempre y, pese a que es preferible que esté vivo, también si está muerto hay llevarlo al centro de salud para facilitar su identificación y, por lo tanto, la decisión del tratamiento a seguir.

Además, aclaró: “Si bien el veneno deltityustrivittatus -el que tiene la doble punta en la cola- es más peligroso, todos los alacranes son ponzoñosos, por lo tanto siempre hay que tomar las medidas para que no ingresen en casa y consultar ante la picadura”.

Con respecto al anti-veneno, López indicó que hay 200 ampollas distribuidas estratégicamente en los centros anti-ponzoñosos de la provincia, “pero siempre es dificultosa la obtención de estos animales; por eso necesitamos recolectar más para garantizar la elaboración y la llegada del anti-veneno no solamente a Córdoba, sino a todas las provincias porque se trata de un sistema solidario”, precisó.

A continuación, el paso a paso de cómo capturar los alacranes:

1) Buscar un frasco o vaso de boca ancha y en lo posible alto. Cubrir al escorpión rodeándolo con el recipiente sobre una superficie preferentemente lisa, como el piso.

2) Deslizar por debajo del recipiente una hoja de cartulina o papel grueso, de manera que el animal quede sobre la hoja y dentro del frasco.

3) Dar vuelta el recipiente sosteniendo firmemente la hoja de papel, de manera que el alacrán quede sobre la base, lejos de la boca del vaso.

4) Retirar la hoja de papel y colocar la tapa al frasco o, si se trata de un vaso, taparlo con una bolsa de nailon sujeta con una banda elástica.

Es importante aclarar que el alacrán no puede trepar las paredes lisas de vidrio o plástico, de manera que no hay riesgo de que escape al tapar el frasco; no obstante, es un movimiento que debemos hacer en forma ágil y con seguridad.

5) Entregar el escorpión al centro de referencia más cercano (ver listado al final de la nota).

Datos importantes

Si fuera posible, es preferible que la persona que haga la captura esté calzada con zapatillas o zapatos cerrados y que en el lugar no haya niños ni mascotas. También es importante aclarar que para que sirva para la elaboración del anti-veneno, el alacrán no debe ser rociado con insecticida, alcohol o ningún otro producto.

Los alacranes pueden permanecer vivos varios días en el frasco, por lo cual su derivación no debe ser inmediata, pero sí en el menor tiempo posible, para garantizar que llegue en condiciones apropiadas y para evitar posibles accidentes en casa. Si prevemos que van a pasar varios días hasta que lo llevemos al centro de referencia, colocar dentro del frasco una pequeña bolita de algodón humedecido con agua y hacer pequeñas perforaciones en la tapa para que ingrese oxígeno.

López puntualizó que los alacranes son de hábitos nocturnos, que buscan ambientes húmedos y oscuros y que no son agresivos, sino que reaccionan por defensa. “Usualmente sucede que los pisamos descalzos accidentalmente o nos ponemos un zapato y el animal está adentro; o recogemos un trapo de piso y sin querer los tocamos: es allí cuando pican”, ejemplificó.

Por ello, las recomendaciones para evitar picaduras se vinculan a “revisar calzados, prendas de vestir y camas antes de usarlas o acostarse; no caminar descalzos, mantener limpios los patios, tapar rejillas y evitar acumular escombros”, manifestó la especialista.

Puede realizar consultas al Área de Epidemiología ubicada en la Calle Rosario de Santa Fe 374, 2º piso, Viejo Hospital San Roque. Teléfonos: (351) 434-1544/43. E-mail: epidemiologiacordoba@gmail.com.ar.