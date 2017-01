Posible rastro de María Cash en el sur del país

La aparición de un mensaje en dos estaciones de servicio de Chubut despertó una luz de esperanza en la búsqueda de María Cash, la joven que desapareció en julio de 2011 cuando viajaba desde Buenos Aires hacia Jujuy.

El texto, firmado con el nombre de María Cash y la fecha de este lunes, advierte: “Ayuda. Soy María Cash. Me llevan a un pueblo de Las Heras en un auto blanco Sandero DEN 232. Avisen, auxilio”. El mensaje apareció escrito el lunes en Garayalde y ayer en Cañadón Seco.

El mensaje fue escrito en la puerta de un baño de la localidad de Garayalde. La Policía de Chubut dispuso controles preventivos en distintos puntos de esta ciudad para corroborar la información. Se identificó a vehículos y personas y se alertó a los puestos de ingreso y egreso de esta ciudad, pero no encontraron nada.

Según trascendió, la patente DEN 232 no pertenece a una Renault Sandero, como dice el texto sino a un Fiat Uno con pedido de secuestro por robo en San Isidro, Buenos Aires.

En una entrevista con el diario Patagónico la madre de la joven, María del Carmen Gallegos, expresó : “Ojalá sea ella. La letra no la reconozco, puede que la haya escrito otra chica que estaba viajando con ella. No sé, sólo espero novedades y no se pierden las esperanzas”.