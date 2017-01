Policías y penitenciarios reclamaron mejores condiciones laborales en Villa Carlos Paz

Compartir esto





















Unos 150 integrantes de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina (UPPA), acompañados por familiares, protestaron esta mañana en Villa Carlos Paz en reclamo de mejores condiciones laborales.

René Zabala, secretario General de la delegación Córdoba de la UPPA, explicó que la movilización pretende visibilizar la problemática del sector, no sólo en lo que tiene que ver con reivindicaciones salariales, sino “en resguardo de la integridad física de los compañeros”.

Advirtió sobre recientes casos de suicidio de efectivos “a causa del abuso y los aprietes del poder político” y, sobre las condiciones laborales de los penitenciarios, puso como ejemplo a la cárcel del Cruz del Eje, donde las guardias son de 24 horas. “Los compañeros se tienen que llevar una bolsa de plástico para defecar y una botella para orinar”, denunció.

En lo que tiene que ver con el operativo verano, apuntó a una puesta en escena del gobierno provincial “en connivencia con el intendente de Carlos Paz”.

“Es puro marketing. Uno ve muchos policías, pero no son policías. Son cadetes. No tienen facultad de procedimiento, no tienen cobertura de seguro, no tienen chaleco antibalas, no tienen armas…

Hemos notificado por escrito esta situación donde están exponiendo la vida de estos cadetes”, señaló.

Tras manifestarse en el centro, la columna se trasladó hasta el frente de la departamental Punilla. El pedido concreto tiene que ver con el levantamiento de los cadetes. “Es marketing barato. Entregan la vida de nuestros compañeros en complicidad con el intendente Avilés”, reiteró.