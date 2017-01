Serna fustigó a Roldán por los alquileres informales: “Esta mujer no entiende lo que estamos viviendo en Carlos Paz”

Compartir esto





















El presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, Rodrigo Serna, fustigó a la titular del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán, por la falta de respuestas en torno a la problemática de los alquileres informales. “Esta mujer no entiende lo que estamos viviendo”, señaló.

El dirigente estalló este mediodía cuando fue a la sede del cuerpo legislativo para mantener una reunión con los ediles de los diferentes bloques, tal como lo habían solicitado en una nota la semana pasada, y estaba presente sólo Roldán.

“Nuestros socios nos exigen que trabajemos en estos temas y pedimos una reunión urgente. Pero cuando vinimos estaba solo Roldán. Nos dijo que no avisó a los otros porque creía que era solo con ella, y ofreció hacer la reunión el jueves de la semana que viene. Esta mujer no entiende lo que estamos viviendo en Carlos Paz, lo perjudicial que son los ‘arbolitos’ para la ciudad, para los que pagan los impuestos todo el año”, afirmó a VillaNos Radio 100.7.

Consideró además que el mensaje que bajó la presidenta del Concejo “es más que claro: nos les interesa el turismo, ni contrarrestar esto que vemos como comercio ilegal. Tampoco les interesan las entidades intermedias que trabajan”.

Serna contó que mientras estuvo en el Concejo se cruzó con el edil Walter Gispert (Frente Cívico). “Nos dijo que no les habían avisado de la reunión y que él y su bloque estaban disponibles, pero del oficialismo aparte de Roldán no vimos a nadie. No sé si estaban escondidos por ahí…”, arremetió.

Y criticó a los ediles que no estaban trabajando: “las vacaciones son para los turistas”.

Respecto a la posibilidad de reunirse recién la semana próxima, Serna aseguró que, “se nos hace eterno”.

“Tenemos 40 días de temporada y no nos pueden pasar una reunión de un martes para el jueves de la semana siguiente. Vamos a mandar otra nota en carácter urgente. Acá si no se hacen las cosas, la ciudad turística se desvanece”, disparó.

El reclamo de la Hotelera hacia el Concejo es que hagan cumplir la ordenanza sancionada el año pasado que regula los establecimientos informales de hasta dos unidades, y obliga a la inscripción a los propietarios o administradores que superen en esa cantidad.

“Entendemos que hay una ordenanza que fue muy promocionada por el Concejo cuando se promulgó, la cual empezó a regir el año pasado, pero actualmente no se visualiza su aplicación. Consideramos desde AS.HO.GA que los controles deben ser más rigurosos y con mayor frecuencia”, sostuvieron los directivos de la institución en la nota enviada al cuerpo legislativo.