¿Arranca o no arranca? La temporada en Villa Carlos Paz avanza a paso lento

Por Jorgelina Quinteros

Todavía no pone primera la temporada de verano en Villa Carlos Paz. Los fines de semana es visible la gran cantidad de turistas y visitantes que recorren la ciudad, sin embargo, a mediados de semana parece no quedar nadie. Los martes y miércoles disminuye la demanda notablemente. En un contexto económico de crisis y ajuste como el que atraviesa nuestro país, vacacionar en familia es un lujo para muchos.

A pesar de que la gran mayoría de los empresarios turísticos y comerciantes de nuestra ciudad decidieron actualizar los precios un 10% por debajo de la inflación del año pasado, se percibe un notable descenso de los niveles de consumo en los visitantes.

El sector teatral es el único que augura una temporada con elevados índices de venta, que puede llegar a igualar o superar a años anteriores muy exitosos.

El 9 de diciembre, Carlos Paz era noticia nacional porque un colectivo receptivo lleno de estudiantes de primaria volcó en los cortes de Furt. El accidente reavivó el debate por la ordenanza que prohíbe la circulación de los colectivos de gran porte por la ciudad y obliga a las empresas de turismo a disponer de transportes receptivos para las excursiones.

Dos semanas más tarde se viralizó por medio de las redes sociales un ticket de una conocida pizzería céntrica con elevados precios. La imagen recorrió el país.

El 27 de diciembre, una nena fue mordida por una tararira en el concurrido balneario El Fantasio. La madre denunció por Facebook que no recibió atención médica adecuada y que, luego, se produjo un incidente similar, sin que los guardavidas tomaran los recaudos para evitarlo.

En el 2017, esta serie de eventos desafortunados y, algunos predecibles, no terminó. Todo lo contrario, se intensificaron en peligrosidad.

Durante la primera semana del año, el jueves 5 de enero, un nene de cinco años cayó al río cuando cedió la baranda del puente de Playas de Oro. Hoy esa baranda está atada con alambre.

El domingo pasado se produjo el último hecho de esta serie de noticias que vienen marcando un comienzo convulsionado de la temporada. Una estampida humana generó pánico en pleno centro de la ciudad. Las primeras versiones referían a un intento de robo con armas de fuego donde se produjeron dos disparos. Pero, con el paso del tiempo la policía reafirmó la versión de una riña callejera entre dos familias que no fueron identificadas y no portaban armas.

Las imágenes de cámaras de seguridad y registros particulares transmiten la angustia y el temor de turistas y vecinos que buscaban refugio en los locales céntricos. Se difundieron en todo el país, mientras tanto en la ciudad todavía circulan los rumores de que se escucharon disparos.

Al cierre de esta edición, se conoció un nuevo suceso. Federico Bal, el hijo de Carmen Barbieri, fue agredido y participó en una pelea en la sucursal de McDonal´s de nuestra ciudad.

Así arrancamos las primeras semanas de este verano.

Los diversos actores turísticos de esta ciudad no vinculan a estos hechos con un comienzo tardío y pausado de la temporada, sino que el foco está puesto en la situación económica del país y las acciones de difusión realizadas desde el municipio para posicionar a Carlos Paz como destino turístico.

¿La tercera semana cambiamos la marcha?

Según el municipio de Villa Carlos Paz, la primera semana de enero cerró con un promedio de ocupación por plazas del 75,5%. El departamento de Estadísticas de la secretaría de Turismo y Deportes dio a conocer los datos de ocupación hotelera obtenidos durante el primer fin de semana de enero. De acuerdo a estas cifras, el promedio de ocupación fue superior 81,8%, si se toman en cuenta la cantidad de habitaciones.

El informe compara estos números con los registrados el año pasado y concluye que la ocupación de 2016 fue un 72% menos que la de 2017 para el mismo período, “resultando el inicio de esta temporada notablemente superior, augurando un verano exitoso en la villa”.

A partir de la difusión de estos valores surgieron las discrepancias con los relevamientos realizados por instituciones intermedias de nuestra ciudad. Para la Hotelera la ocupación fue del 55 %, 20 puntos menos que la difundida por la municipalidad.

Rodrigo Serna, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica (AS.HO.GA) señaló que el promedio de ocupación en el arranque de enero fue del 55% de las plazas disponibles y llegó a 65% en la segunda semana. “Lo que ha venido ocurriendo en la temporada hasta ahora no cubrió nuestras expectativas, está un 20% por debajo de lo que pensábamos. Estimábamos un 75% y tenemos entre un 55% y un 62% según la categoría de hotel”, detalló.

Para este fin de semana esperaban “que se complete bastante y se mantenga hasta el otro fin de semana. Con un 80% u 82% de ocupación estaríamos conformes”, manifestó.

Las cifras en cuanto a alojamientos se elevan durante los fines de semana, pero decaen abruptamente los lunes, martes y miércoles.

La explicación es un fenómeno que ya es considerado tendencia en los últimos años de ‘mini vacaciones’. El grupo familiar sale a veranear por pocos días y con los gastos acotados.

Según Serna, “en hotelería lo más buscado son alojamientos de dos estrellas y tres estrellas en hoteles y cabañas. El promedio son cuatro días de estadía. Eso no cambia hace por lo menos cuatro años. Teníamos promedio de 7 días hace 10 años aproximadamente”.

A su vez, desde la Multisectorial de Comercio, Industria y Turismo advirtieron que “hay mucha gente pero el nivel de gasto es bajísimo”. Osvaldo Mercado, presidente de la entidad, calificó a la temporada hasta el momento “de regular a buena”.

“No llega ni siquiera a buena, porque baja mucho durante la semana la cantidad de gente, si bien el fin de semana aumentan los turistas y mucho más el consumo”, añadió.

Esta valoración es compartida por el presidente del Centro Comercial, Industrial, Profesional y de Servicios, Jorge Fernández Campón.

“Comparado con el año pasado estamos por lo menos en un 15% por debajo en el nivel de turistas que visitan Carlos Paz y un 20% menos que el año pasado en cuanto al consumo”, estimó. También, aclaró que el impacto de la crisis a nivel nacional se siente sobre todo en las ciudades turísticas, ya que Mar del Plata “que es la competencia está sufriendo las mismas consecuencias”.

Las expectativas respecto a las próximas semanas del verano son diversas según el sector.

En esta línea, el secretario de Turismo y Deportes, Sebastián Boldrini sostuvo que, “los niveles de ocupación durante el primer fin de semana fueron muy buenos, con un promedio de dos noches de pernoctación”, y expresó que, “de acuerdo a las reservas las expectativas son muy positivas porque se espera que la ocupación siga en aumento”.

Asimismo, llamó a los comerciantes a “cuidar al turista con los precios y los servicios”.

Las inmobiliarias, también, esperan que mejoren las reservas y se incrementen los alquileres en la próxima semana, así como AS.HO.GA.

Sin embargo, el comienzo de año fue muy duro para las primeras porque la gran mayoría de alquileres se gestionó a través de internet o por medio de conocidos o familiares del interior del país que tienen residencias en nuestra ciudad.

Lidia Inés Prados, presidenta de la Asociación Inmobiliaria, detalló que, “la gente que ha contratado lo ha hecho por pocos días, son muy pocos los que lo hacen por más de una semana y un número minoritario alquila a través de inmobiliaria. Es una tendencia que viene dándose hace varios años y es muy preocupante”.

La demanda de los turistas es que la propiedad “sea segura y cerca del centro y con pileta o en complejos”.

Desde la Multisectorial y el Centro Comercial, las probabilidades de que se modifique la tendencia de la primera quincena del 2017 son menores. “Esperamos que esto mejore, pero venimos esperando de fin de semana en fin de semana y ya se nos pasó un tercio de enero. La verdad es que no sé cómo vamos a cerrar la temporada. Tenemos esperanzas de que febrero sea bueno”, aseveró Mercado.

“No coincido con los índices de ocupación, no creo que Carlos Paz este en un 80%, ni haya estado en algún momento. Con respecto a la semana que viene entiendo que es la semana pico, si esa no anda ya estamos muertos. Siempre ha sido la más importante de todo el verano gracias al Festival Nacional de Folklore de Cosquín”, agregó Fernández Campón. Sin embargo, coincidió junto con los referentes turísticos consultados en que la cantidad de gente que circula por la ciudad es importante.

Calificó a la temporada como “regular”, mejor que la del año pasado en cantidad de gente, pero no en gastos. “Es lógico, por el momento económico la gente se cuida y hay que cuidarse con los precios. Hay mucha juventud, es un segmento importante pero para un sector del comercio porque en definitiva gastan en boliches y McDonald’s. Es lo que vamos a tener este año y, probablemente, el próximo hasta que el poder adquisitivo empiece a mejorar”, especificó.

En cuanto a los precios, consideró Mercado que, “si tomamos en cuenta la inflación de 2016 que superó el 40% ningún comercio de Carlos Paz, salvo casos puntuales, aumentó ese porcentaje”. “Estimamos que estamos entre 10 y 12 puntos por debajo de la inflación. Deberíamos haber aumentado más los precios, pero la gente no tiene plata para pagarlo. Entonces entre la baja de la rentabilidad y el escaso consumo estamos ante un año complicado”, expresó.

Esta postura es compartida por los diferentes actores turísticos de la ciudad. Serna detalló que el sector hotelero perdió un 10% de competitividad. “La actualización de precios en diferentes rubros fue desde 20% a un máximo en hotelería de 26%. Sabemos que no podemos aumentar lo que hubo de inflación el año pasado porque nos iríamos del mercado”, explicó.

En el caso de las inmobiliarias, el incremento fue entre un 15 y un 30%. Por su parte, Fernández Campón especificó que arrancó la temporada con un 35% de aumento en los precios, pero a “medida que las cosas empezaron a no funcionar fue cayendo y hoy no debe estar superando el 25%”.

En relación al trabajo desarrollado por la secretaría de Turismo y Deportes de nuestra ciudad para posicionar a Carlos Paz como destino turístico en esta temporada 2016, desde la Asociación Hotelera y el Centro Comercial realizaron fuertes críticas. Serna manifestó que no tienen una explicación de “cómo se promocionó el destino para esta temporada”. “Lamentablemente, nos hubiera gustado participar en qué se gastaban los recursos; sobre todo desde el Captur, donde tenemos representante. Hoy no tenemos idea, pero los resultados no son los que estábamos esperando para la temporada”, declaró.

En ese sentido, el titular del Centro Comercial se sumó a esta postura acentuando sus diferencias con la política en materia de turismo del gobierno municipal: “No hay trabajo de la secretaría de Turismo, hoy camina sólo Carlos Paz. No hay incentivo de marketing, no hay ideas, no hay nada”. “Si hay algo importante que hacer es revisar la realidad para saber si las cosas que se hacen están bien hechas o no tanto. Ese era el objetivo del Observatorio Turístico. Nosotros hoy no tenemos elementos para medir nada, todos los elementos que dicen tener son todas mentiras, no existen. Es muy poco probable que podamos saber en serio cómo funcionó la temporada”, remarcó.

También hay coincidencias entre los referentes de los diferentes sectores turísticos en que no consideran que los hechos noticiosos que hicieron llegar a la ciudad hasta los noticieros nacionales hayan desalentado las visitas de turistas. “No creo que las noticias hayan afectado, pero como ciudad turística tenemos que prevenir que estas cosas no sucedan. Todo esto pasa por una gestión seria que, lamentablemente, no sucede hoy en turismo”, opinó Fernández Campón.

Preocupados por los alquileres informales

La Asociación Inmobiliaria y la Hotelera manifestaron su preocupación por el incremento de la oferta de alquileres informales. Le exigen al municipio que intervenga y realice controles, porque la situación es más grave que en años anteriores.

AS.HO.GA solicitó una reunión el próximo martes con el Concejo de Representantes y envió petitorio el viernes pasado al intendente con estas inquietudes para abordar este problema. En la carta, le pidieron a Avilés que controle los alquileres informales “con más rigurosidad y frecuencia”.

La Asociación Inmobiliaria también está organizando una reunión con las autoridades para trabajar en conjunto este tema, ya que han detectado que proliferan los arbolitos en las arterias de ingreso a la ciudad. “Nos está bajando muchísimo el alquiler, porque es muy reducida la gente que contrata a través de una inmobiliaria. Este año esta difícil, los arbolitos nos perjudican muchísimo y están en todos los accesos de Carlos Paz. Lo vi personalmente, desde mi casa en zona sur hasta el centro, había por lo menos siete arbolitos en la avenida Cárcano e, igualmente, en la avenida San Martín y la Sarmiento”, relató Prados.

En ese mismo sentido, Serna declaró que, “no hay controles, el municipio no se hace cargo y todos nuestros reclamos no vemos que tengan alguna respuesta. Sabemos que hay una ordenanza que empezó a estar vigente el año pasado, pero no tiene un órgano de contralor y no funciona”.

Esta ordenanza regula los establecimientos informales de hasta dos unidades y obliga a la inscripción a los propietarios o administradores que superen esa cantidad.

Por su parte, Fernández Campón estimó que hay 95 mil plazas, de las cuales entre 25 mil y 30 mil son “truchas” o no están registradas.

Para las inmobiliarias la situación roza lo insólito porque, según Prados, hay arbolitos que ofrecen propiedades en las puertas de sus locales. “Es como burlarse de un profesional. Nosotros esperamos también la temporada, pero lo hacemos legalmente. Hay gente que lo está haciendo ilegalmente y estoy viendo poca repercusión y poca respuesta de las autoridades este año. No estoy en contra de la gente, sino de las autoridades que no controlan, porque la gente a falta de trabajo va a buscar hacer cualquier cosa. Del año pasado a este se incrementó muchísimo la cantidad de arbolitos en la calle y esto nos perjudica enormemente a todos”, manifestó.

Además, ambas entidades remarcaron que esto afecta a la ciudad, porque muchas personas son estafadas o defraudadas y así “caemos todos en la misma bolsa”, señalaron.

Carlos Paz, “Capital provincial del teatro”

La ciudad alcanzó un nuevo récord de propuestas teatrales de verano con 60 obras en cartel. Es una cifra histórica que convierte a la villa en el epicentro de actividades culturales y espectáculos de todo el departamento Punilla.

Más allá de las tradicionales salas, esta temporada se caracteriza por la apertura de nuevos espacios para los espectáculos teatrales: restaurantes, cafés, confiterías y espacios culturales también presentan durante este verano distintas propuestas. Obras musicales, unipersonales, espectáculos infantiles, teatro de inmersión y teatro ciego se incorporaron a la cartelera teatral generando una oferta cultural diversificada y completa.

A esto se suman los shows musicales que se realizarán en nuestra ciudad, entre los que se destacan Vox Dei, Pedro Aznar, Jairo, Carlos Baute y Jorge Rojas.

“Lo importante es que vengan y que estén y que esto sea una especie de gran festival teatral que dura dos meses y medio. Es valioso lo que genera en sí mismo como atracción turística y promoción para la ciudad de cien artistas que en los principales medios del país difunden sus obras”, remarcó Pablo Sittoni, productor teatral y miembro de AADET (Asociación Argentina De Empresarios Teatrales).

Por eso, es más pertinente que nunca que nuestra ciudad haya sido declarada por la legislatura provincial “Capital Provincial del Teatro, gracias a una iniciativa de la legisladora Viviana Massare (PRO).

Según las cifras de la temporada que ofrece AADET, ‘Mahatma’ de Flavio Mendoza se ubica en el primer lugar de venta de entradas. En el segundo puesto está ‘Abracadabra’; en tercer lugar ‘Sálvese quien pueda’; el cuarto para ‘La revista de Carmen’ y el quinto puesto para los cordobeses Camilo y Nardo, con ‘Herederos de este humor’. Esta obra es la sorpresa y revelación de la temporada teatral carlospacense.

Sittoni detalló que los precios de las entradas son los que se están cobrando en todo el país y que, “el aumento no ha sido significativo”. “Las expectativas es que superemos al año pasado y a lo mejor acercarnos a la cifra de hace dos años, que fue excelente. El teatro tiene un público muy importante, casi un 20%, proveniente de un radio de 200 km. de la ciudad. Entonces, no son sólo los turistas, sino visitantes de los alrededores y eso se ha mantenido en los últimos años. Hubo una pequeña baja el año pasado y calculo que este año va a estar un poco mejor”, pronosticó.

Mucha gente, mucho movimiento y barullo, pero gastos reducidos y vacaciones de pocos días caracterizaron a esta primera quincena del 2017.

Las expectativas de superación para la tercera semana de enero, por ahora son sólo una expresión de deseos, porque la crisis económica a nivel nacional se siente y fuerte en el bolsillo de quienes nos visitan.

Ante esto, el sector privado demanda al gobierno municipal mayor participación en el desarrollo y ejecución de políticas turísticas, para poder revertir estas tendencias veraniegas que se profundizan cada año.

Nota correspondiente a la edición n° 448 del semanario La Jornada, del 15 de enero de 2017.