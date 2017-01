Legisladores kirchneristas denunciaron a Arribas

El bloque de diputados nacionales del FPV-PJ radicó una denuncia penal contra el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por las sospechas a partir de una nota periodística sobre su presunta vinculación con pagos irregulares de la empresa costructora brasileña Oderbretch.

El juez Casanello será el encargado de llevar adelante la investigación, según el sorteo prácticado en sede judicial.

Sobre el particular, el diputado nacional Héctor Recalde dijo que corresponde investigar la defraudación más allá de si está o no registrado. “La situación no despeja la sospecha del cobro de los 600 mil dólares. La justicia tiene que actuar. Quien dio la información no es un arrepentido común y dijo quién había recibido los pagos”, puntualizó.

El legislador señaló que lo único que hay es una cuenta en suiza.

Sobre la unidad de lavado sostuvo que hay otra responsabilidad y que el tema también es serio.

“Hay temas institucionales que preocupan mucho y el gobierno se hace el distraido”, recalcó.