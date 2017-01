Serna, sobre la situación de la Hotelera: “Hay cuestiones que están analizando los abogados”

Compartir esto





















A la cabeza del grupo Empresarios Turísticos Unidos, Rodrigo Serna se impuso en la elección de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (Ashoga) que se desarrolló en diciembre pasado y se convirtió en el nuevo presidente de la entidad.

El exlegislador provincial reemplazó a Guillermo López Novoa, quien se había presentado buscando un nuevo período.

La previa a la asamblea estuvo cruzada por acusaciones, sobre todo a partir de la decisión que tomó la anterior conducción de posponer la elección que, en principio, se iba a realizar a fines de octubre.

A menos de un mes de haber asumido, Serna ofreció un pantallazo acerca de cómo encontró la institución.

“Hay cuestiones que están analizando los abogados. Si bien entre comillas la asociación está saneada, hay situaciones que hay que terminar de definir y necesitamos que los abogados se expidan”, dijo en diálogo con VillaNos Radio 100.7. Y puso como ejemplo el juicio que mantiene una persona que trabajó en la institución, y otras “cuestiones desprolijas”.

“Hay 40 días que hay que terminar de hacer un balance, que es el período en el que ya debería haber estado en manos de la nueva comisión, y tiene que ver mucho con la reunión de Fehgra que tuvo lugar en Carlos Paz. Hubo erogaciones que algunas se recuperan por parte de Fehgra y otras no. Entonces, hay una serie de desprolijidades que tenemos que corregir”, enfatizó.

En cuanto a los objetivos que se plantearon al asumir, insistió con que lo principal en el corto plazo es recuperar la confianza de los socios y empresarios del sector.

“Había un gran desapego. Hicimos la elección con 135 socios y la idea es llegar a 200 este año. Un tiempo atrás había esa cantidad, pero por no prestarle la atención debida se fueron cayendo. Hoy queremos, además, sumar socios en cuanto a cabañas y gastronómicos, que hay pocos”, precisó.

“Pretendemos que los empresarios vean que es conveniente asociarse, y por eso estamos renovando convenios para asegurarles beneficios”, completó.

En materia de análisis y planificación, Serna afirmó que, “estamos trabajando con los datos que nos dejó 2016, tanto del turismo estudiantil como los fines de semana largo para ver qué propuestas podemos hacer para este año”.

En este sentido, y sobre la posibilidad de trabajar en conjunto con el municipio, reconoció que el grupo “tiene expectativas respecto al Captur”.

“Estamos trabajando para ver cómo le planteamos al municipio ideas y proyectos para los fines de semana largo, pero no nos va a limitar lo que ellos hagan o no.

La asociación es lo suficientemente fuerte en contactos y representatividad para hacer acciones por sí sola. Si la parte pública se adhiere mejor para todos, pero si no, eso no nos va a detener en nada”, aseguró.

Durante la entrevista Serna también se refirió a los cambios en Turismo y el nombramiento de Gianni Bocchetti como director del área. “Prefiero no opinar más de nombres y sí de las políticas. Si algo cambia lo vamos a notar, pero que cambie la estructura funcional no hace al quid de la cuestión. Lo importante son las políticas, los proyectos y montos destinados a promover tal o cual turismo. Y eso lo vamos a seguir paso a paso”, adelantó.

Uno de los temas que generó mucha polémica en la segunda mitad de 2016 fue la implementación de la ordenanza que prohíbe el tránsito y estacionamiento dentro del ejido de la ciudad de los colectivos de gran porte abocados al transporte del turismo de grupo.

“Planteamos que se revise toda la ordenanza pero con un concepto negativo para que la ‘bajen’. Queremos que se regule como correspondo, porque una ordenanza que no deja conforme a ningún sector y que no se cumple no le sirve a nadie”, dijo.

Al mismo tiempo planteó que, “en febrero deberemos tener algunos datos concretos porque las empresas empiezan a vender con el inicio de las clases y tendrán que tener las cuestiones más claras”.