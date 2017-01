Aumento del agua: para la Cooperativa San Roque sí, para la Coopi no

Compartir esto





















Durante la primera sesión ordinaria del 2017, el Concejo de Representantes aprobó el nuevo esquema tarifario del servicio de agua corriente suministrado por la Cooperativa San Roque en la zona de Villa del Lago. No se trató, en cambio, el incremento para la zona servida por la Cooperativa Integral.

“El agua que se provee a Villa del Lago no es apta para consumo humano, la prestación no es continua y no hay monitoreo ni control por parte del municipio”. Así lo afirmó la concejala de Unión por Córdoba, Laura Orce, quien desde hace cuatro años realiza denuncias reiteradas al ERSEP y al Ejecutivo municipal para que se tomen las medidas necesarias para mejorar el servicio.

“No comparto bajo ningún punto de vista que se esté tratando el aumento de esta tarifa sin hablar de la prestación del servicio de agua de manera integral. El agua es un elemento esencial para la vida humana, el agua tiene que ver con la salud de las personas, eso no está garantizado. Hay una zona de nuestra ciudad donde se las expone día a día a un perjuicio incalculable sobre su salud”, expresó. “Es el agua más cara y ahora va a seguir siendo la más cara de toda la ciudad, un agua que no es apta para uso doméstico”, insistió.

En esa misma línea, Gustavo Molina (Frente Cívico) se refirió a la profundización de la discriminación, porque “los vecinos de la concejala Orce están pagando un precio por un producto donde la mayor parte de los pobladores de esta ciudad van a pagar menos y van a tener un servicio de calidad, que tal vez sea uno de los más estables en calidad de la provincia de Córdoba”.

Desde la primera gestión del intendente Esteban Avilés se elevó al Concejo de Representantes la actualización tarifaria para ambas prestatarias juntas. Sin embargo, a fines del 2016 y en el marco del conflicto por el intento de tomar por decreto el servicio de agua, el mandatario decidió no aumentar la tarifa en el área servida por la Coopi, que es casi el 80% de la ciudad.

Con este argumento, Walter Gispert (Frente Cívico) adelantó que presentará un proyecto para que se trate una actualización tarifaria para la Coopi. “En Carlos Paz Unido durante cuatro años votamos las tarifas de los servicios públicos siempre juntas y siempre hubo conflicto con la prestataria”, advirtió. Además, añadió que la respuesta de la Coopi será la capitalización: “Soy el que más ha peleado en contra de la capitalización pero con esta medida la van a legitimar”.

En referencia al pedido del municipio para que la Coopi provea agua a Villa del Lago, Orce se preguntó: “La prestataria no sabe cómo va a hacer para darle agua al resto de la ciudad, porque no tiene ni siquiera el aumento, y va a darle agua a otra zona de Carlos Paz”.

En la audiencia pública, trabajadores, autoridades y un síndico de la Cooperativa Integral participaron remarcando la discriminación del municipio hacia la institución y explicando que son indisociables los servicios de agua y cloacas. “Es evidente la discriminación. Le precariedad contractual también la tiene la Cooperativa San Roque. Desde al año 2012 estamos sin contrato y hasta diciembre del 2015 la Coopi ha prestado el servicio de agua y también se le ha otorgado tarifa”, manifestó la presidenta Alicia Clérico.

“El Estado es el que tiene el deber de garantizarle al vecino que el servicio sea prestado como se debe. El Estado que ha omitido maliciosamente el aumento de la tarifa que corresponde”, intervino Emmanuel Conrero, contador de la Coopi.

El aumento para la Cooperativa San Roque fue aprobado por mayoría, 11 a 1 (Orce en contra).

Cloacas

En cuanto al servicio de recolección y tratamiento de líquidos cloacales, la Coopi había solicitado un incremento del 45% por el impacto de la inflación y el tarifazo de la luz. El oficialismo resolvió otorgarle el 37,23%.

Nota correspondiente a la edición n° 447 del semanario La Jornada, del 08 de enero de 2017.