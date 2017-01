A veinte años del crimen de Cabezas, Prellezo quedó en libertad condicional

El ex policía bonaerense, condenado a reclusión perpetua por el asesinato del fótografo fue beneficiado con la libertad condicional por orden de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, informaron hoy fuentes judiciales.

El fallo de los camaristas Fernando Sotelo y Susana Miriam Darling Yaltone se conoció a 17 días de cumplirse el vigésimo aniversario del crimen del reportero gráfico de la revista Noticias: Gustavo Prellezo salió en libertad condicional.

Al enterarse de esta resolución, Gladys Cabezas, hermana de José Luis, dijo en una entrevista con Télam Audiovisual que están “muy lastimados” y “muy enojados” con la Justicia porque “ninguno de los asesinos cumplió la pena” que le impusieron y “todos están libres”.

“Nosotros no esperamos nada de la Justicia porque ya no somos parte. Lo que vamos a hacer es estar presentes el próximo 25 de enero para recordar a José Luis. Estas personas no se van a librar fácil de la familia Cabezas: vamos a estar detrás de ellos para decirle a la gente que son unos asesinos”, indicó.

Y agregó: “No se olviden de Cabezas y que esto no siga pasando. Y espero que el Colegio de Abogados haga algo porque no creo que quiera tener un abogado asesino como Prellezo”.

Por su parte, fuentes judiciales con acceso al expediente informaron a Télam que Sotelo y Yaltone coincidieron en que Prellezo (55), quien ya gozaba de arresto domiciliario desde 2010, cumplió con todos los requisitos pautados por la Ley para gozar de la libertad condicional aunque la condena en su contra aun no está firme.