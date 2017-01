Video El chico al que todos conocen como el nuevo Messi

En diálogo con Télam, Thiago cuenta que se divierte mucho jugando al fútbol y que no se ve tan distinto a los demás.

“Me doy cuenta de que puedo hacer cosas que otros no, pero también hay chicos como un compañero mío, Fabelo, que tiene mejor pegada que yo. Y en Vélez hay muchos buenos”, cuenta con absoluta sinceridad.

Dice que en futsal puede jugar tanto adelante como atrás -según lo que indique el DT- y que en el Fortín se mueve como delantero y a veces como enganche.

En Vélez empezó a jugar hace dos años y cuenta que ahí aprendió a utilizar “mejor el cuerpo porque a medida que uno crece empieza a haber más roces”.

“Año tras año los partidos son más físicos y también me pegan más. Mis entrenadores me dicen que tengo que largar más rápido la pelota y saltar cuando me vienen a cruzar. Lo que me da bronca es que para mí el fútbol es una diversión”, explica.

Y agrega un dato bien preciso y que sorprende bastante: “Una vez me pegaron una patada muy fuerte y cuando me quejé con el árbitro, él me contestó que no tire más lujos y listo”.

Naturalmente que los golpes los sufre él adentro de la cancha y su mamá Verónica afuera.

Entonces, ambos, madre e hijo, llegaron a un acuerdo: tienen una serie de señas para que “mamá” sepa que está bien.

Un fin de semana de los Fernández A todo esto, ¿cómo es un fin de semana de la familia Fernández? Fútbol, fútbol y más fútbol.“El viernes a la noche nos sentamos y vemos todos los clubes donde tenemos que ir. Thiago juega los sábados baby fútbol en Kimberley, los domingos a la mañana en Vélez, a la tarde futsal, también en Kimberley, y a la noche vamos a ver a Delfina. A veces no tenemos ni tiempo para almorzar”, cuenta entre risas la mamá.

En la playa la rompemos

A la hora de los elogios, a su hermana Delfina se le cae la baba tanto como a su mamá. “Thiago tiene una habilidad increíble. Hace que cosas que sorprende, especialmente por la velocidad con las que resuelve las jugadas”.