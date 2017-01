Desvalijaron otro medio alternativo: Resumen Latinoamericano

El medio Resumen Latinoamericano sufrió el 31 de diciembre por la noche un cuantioso robo en la redacción que posee el diario en la ciudad de Buenos Aires. Hace menos de un mes, el 13 de diciembre, se registró un hecho similar en las redacciones de Revista Anfibia y en el portal de Cosecha Roja.

En lo que calificaron como “un robo o saqueo direccional”, un grupo de delincuentes ingresó al edificio donde funciona el medio alternativo y se llevaron todo el equipo de video, sonido y fotografía.

“Nos sustrajeron el equipo completo de video (dos cámaras de filmación y fotografía -Lumix GH1 y Lumix GH2) con sus respectivos objetivos, con el que habitualmente hacemos el programa televisivo, varios micrófonos (entre ellos dos inhalámbricos y dos corbateros), un grabador de sonido que utilizamos para el programa de TV y de radio, varios cables de conexión de sonido, auriculares, y dos cámara fotográficas, una Nikon analógica y una Canon D60”, afirmó Carlos Aznares, director del diario, a través de un comunicado de prensa.

Además, robaron un proyector de video, con el que habitualmente se realizaban video conferencias del ciclo de Cátedras Bolivarianas.

“Paradógicamene, quienes realizaron toda esta operación de saqueo no rompieron ni revolvieron nada, sino que fueron directamente a apropiarse de los equipos, y obviamente, por la hora y el día en que realizaron el robo, se movieron como el pez en el agua”, destacó Aznárez.

Resumen Latinoamericano trabaja la comunicación alternativa desde hace 24 años en prensa gráfica, TV y radio.

“Saben que nos han dado un golpe durísimo pero también podrán adivinar que no vamos a retroceder. Buscaremos reequiparnos como podamos, pero Resuemn Latinoamericano no dejará de informar en estos tiempos difíciles y de discurso único. Inspirados en la tarea de Rodolfo Walsh y en su lucha por acercar la verdad que no les gusta a los poderosos, haremos honor a su legado”, expresó Aznárez.

Para colaborar con el medio para que puedan estar nuevamente en carrera a nivel audiovisual pueden comunicarse a Resumen Latinoamericano.