Alertan sobre ataques a mordiscos de tarariras en el balneario El Fantasio de Villa Carlos Paz

Compartir esto





















Una mujer alertó en su perfil de Facebook sobre mordeduras de tarariras en el río San Antonio, más precisamente en el balneario El Fantasio.

Vanina Ledesma acompañó su denuncia, que incluye la atención de los guardavidas y en el hospital municipal, con fotos del pie de su pequeña hija, donde se reflejan las heridas.

El relato expresa textualmente: “En el día de ayer siendo las 16.45 hs en el balneario El Fantasio tuve q vivir un momento desagradable….

Quiero q se de a conocer para q no le ocurra a nadie más…

Mi mamá y Delfina estaban en el agua (no más de 80 cm aproximadamente) cuando de repente delfi comenzó a gritar diciendo que algo la había mordido …

Me acerque y recién cuando salió del agua pude ver q estaba sangrando… Le grite a los “guardavidas” q estaban a escasos metros para q trajeran un botiquín de primeros auxilios. (Obviamente q a todo esto no sabíamos q le había pasado)… Cuando al fin reacciona uno de los guardavidas a duras penas se acerca y nota las mordeduras de una TARARIRA !!! seguidamente me dice q la tengo q llevar al otro puesto donde contaban con un botiquín…

La limpiaron con agua y la vendaron!!! Le dieron muy poca importancia a la situación… No conforme con la atención q le brindaron la lleve al hospital de Carlos Paz para q la vieran en la guardia….

La atendio un “médico cirujano” el cual solo atino a sacarle las vendas y limpiarla con pervinox para luego volver a vendarla… Le pregunté si me iba a recetar algún antibiótico y me dijo q me lo daba así me quedaba más tranquila!!!! (Si yo no sé lo pido me deja ir así nomás)

Hoy consulte con el pediatra de mi hija y me dijo q inmediatamente tenía q ponerle la antitetanica y q posiblemente la herida del dedo tendría q haber sido suturada… Ahora obvio q ya no se puede hacer nada….

Quiero advertir a la gente q frecuenta ese balneario o q tenía pensado ir q no lo haga …

Después de lo q ocurrió con mi hija…. Un hombre se acercó a la misma zona y fue mordido en el brazo…. Los guardavidas no fueron capaces de fijarse para q la gente no se acerque al lugar ya que corría el mismo riego de ser mordido. Después de q el hombre salió herido y con una clara mordedura los guardavidas pusieron palos y una cinta para q no pasen… Hacía falta q le pasara a la otra persona para vallar el lugar?? No fue suficiente con lo q le pasó a mi hija??? “.