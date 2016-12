Adiós, princesa Leia

Carrie Frances Fisher llegó al mundo en octubre de 1956. Criada en el “showbusiness”, no conoció otra vida ni otro destino que el del mundo del espectáculo. Quizás nadie supo explicarle que, hija de la fama y el dinero, podía haber sido cualquier otra cosa. Lo que quisiera.

Entre la lente y el papel

La leyenda es errónea: “Star Wars” no fue su debut cinematográfico. Ya había tenido un papel menor en “Shampoo” (1975), una comedia con Warren Beatty, Julie Christie y Goldie Hawn.

Su rol como Leia Organa llegaría apenas un año después y la marcaría, convirtiéndola en una de esas caras difíciles de disociar del papel que los llevó a la fama. Serían tres películas (“A New Hope”, “The Empire Strikes Back” y “Return of the Jedi”), que la convertirían en un ícono de cultura pop. El tercer largometraje de la saga, del año 1983, la mostraría por primera vez con muy poca ropa –la legendaria bikini metálica–, una respuesta de George Lucas a los pedidos casi desesperados de los fans.

Sin embargo, su carrera posterior no sería descollante. Muchas participaciones en películas para televisión. Algunos “cameos” en cintas más o menos exitosas (“Blues Brothers”, quizás, la más competente) y roles secundarios en filmes prestigiosos como “Hanna and her Sisters” (1986) o “When Harry met Sally” (1989).

El terreno en el que sí fue mucho más exitosa fue el de la escritura. No solo porque sus libros vendieron siempre muy bien, sino también porque supo ser una reconocida “script doctor” (asesora de guiones), supervisando desde el anonimato las historias detrás de cientos de películas, incluyendo títulos como “Hook”, “Lethal Weapon 3”, “Sister Act”, “Mr. & Mrs. Smith” y hasta la segunda trilogía de “Star Wars”.

En 1987, Carrie Fisher publicó su primera novela, “Postcards from the Edge”, que en 1990 fue llevada al cine, una historia razonablemente autobiográfica donde retrata la difícil relación con su madre y sus abusos en materia de drogas –en especial cocaína– y alcohol. Sí, la heroica Leia era una adicta.

Entre 2007 y 2010 protagonizó un unipersonal autobiográfico (inclusive autoparódico) en varios teatros de Estados Unidos llamado “Whishful Drinking”.

Considerada por muchos una excéntrica –y una figura con la que sería difícil lidiar por sus problemas de alcoholismo y drogas– confesaría sin embargo, ya de adulta, sufrir de trastorno bipolar. Eso lo explicaba todo. O casi.

Los últimos años de su carrera la encontraron, para felicidad de muchos, regresando a Leia, su rol más emblemático, a la que volvería a encarnar en “The Force Awakens” (2015). Una Leia temperamental pero madura. Casi como la misma Fisher.

Sin embargo, dejar ir al personaje nunca ha sido fácil. Quizás por esto, este año publicó un nuevo libro, “The Princess Diarist”, basado en sus diarios personales, escritos durante los rodajes de la trilogía original de “Star Wars” donde –entre otras cosas– confiesa un “affaire” hasta ahora desconocido con Harrison Ford.

Estuvo casada con Paul Simon –en “Whishful Drinking” ella afirma que la canción “She Moves On” fue compuesta para ella– y con su agente Bryan Lourd, con quien tuvo a su único hijo, Billie.

Sí, Carrie Fisher las hizo todas.