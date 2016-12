La Navidad no llegó a los almacenes cordobeses

Las ventas en los almacenes cordobeses no han sido buenas a lo largo de todo el 2016. A la escalada inflacionaria de finales del año pasado le continuó la consecuente caída de la demanda y desde entonces los números no levantan.

Pero desde el Centro de Almaceneros apostaban a las ventas de fin de año. Teniendo en cuenta que la comparación interanual sería con los pobres números que ya había registrado diciembre pasado, se preveía una mejora. Sin embargo, todo sigue igual.

“El panorama no es para nada alentador. Teníamos altas expectativas para esta Navidad pero no se han llegado a cumplir y las ventas ya no se recuperan ni siquiera con las compras de último momento”, afirmó Vanesa Ruiz, gerenta Comercial del Centro de Almaceneros de Córdoba.

En conversación con Radio Universidad, Ruiz no dudó en señalar que “la canasta navideña ya pasó a un segundo o tercer plano” en materia de prioridades en los hogares. La gente ha priorizado los alimentos por encima de los productos especiales de navidad. De acuerdo a los número de la entidad, las ventas este año no superan el 35% de lo que se registró en los últimos cinco años.

La gerenta señaló que estos números reflejan “lo duro que ha sido este año” para el vecino que pertenece al universo de ciudadanos con menos recursos, que son aquellos que dan vida al circuito comercial de los almaceneros: “Es una contracara de shopping llenos”, dijo a Cara y Cruz.