Serna anticipó los lineamientos de la nueva conducción de la Hotelera: “Nuestra prioridad es recuperar la cantidad de socios”

Compartir esto





















En diálogo con la prensa, la comisión directiva encabezada por Rodrigo Serna expuso los lineamientos de trabajo de cara al 2017.

Con la presencia de integrantes de la nueva comisión directiva, el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz, Rodrigo Serna, brindó detalles respecto de las prioridades de trabajo. En este sentido, expuso que “lo primordial para nosotros es recuperar la cantidad de socios”, tarea que espera cumplimentar hasta marzo del próximo año. A tal fin, anunció que, “vamos a mantener el precio de la cuota para generar adherentes y vamos a firmar la mayor cantidad de convenios” con beneficios exclusivos.

Por el lado empresarial, “necesitamos generar una serie de debates y para eso necesitamos masa crítica, aportes de todos los socios, no solamente porque tenemos una nueva ley de hotelería, sino porque para todos los sectores el 2017 no va a ser fácil”. En este sentido, anticipó la posibilidad de implementar “trabajos de promoción con las tarjetas de crédito, con los bancos, cosa que en estos 40 días que se trasladó la elección no lo pudimos hacer”.

El presidente también se refirió a las relaciones con el Estado en sus tres niveles. Luego del anuncio de que Alberto Esrequis ocupara sus funciones en el CAPTUR, lamentó que este órgano creado por Carta Orgánica entre en receso “lo cual no nos parece buena idea pero aceptamos las reglas de juego, porque la idea de la primer reunión de Alberto era que se ponga al día con las cuestiones que se estaban trabajando”.

A nivel provincial anunció reuniones en los primeros días de enero con el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos; mientras que de la Nación, en oportunidad de coincidir con el ministro de Turismo Gustavo Santos en la inauguración del hotel Howard Johnson, “nos pusimos a su disposición para trabajar en conjunto”.

La invitación también motivo para realizar un brindis de fin de año con los periodistas de Villa Carlos Paz, a quien Serna agradeció especialmente por la labor realizada en pos de difundir las actividades de la Institución.