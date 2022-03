Fuente: VillaNos Radio

Con un emotivo acto realizado en la plaza Franco Amaya, familiares y amigxs del joven asesinado por la policía reclamaron justicia a cinco años de su crimen. “Son cinco años sin él, cinco años de sufrimiento y bronca porque no hay justicia”, expresó desde el micrófono y entre lágrimas Laura Cortez, mamá de Franco.

“No entiendo por qué la justicia se pone del lado de la policía. Porque no se trata solo de mi hijo. Son muchos más. Todos sabemos, porque es de público conocimiento, que esto pasa en distintos pueblos y ciudades de Córdoba. Eso te da bronca. Porque nadie nos defiende. Nadie se pone en el lugar de nosotros. Y eso duele”, reclamó durante el acto realizado el pasado martes 22 de febrero.

Las actividades conmemorativas de este año se concentraron en la plaza de Av. Perón y Los Gigantes, espacio que desde el año pasado y a través de la ordenanza 6702 lleva el nombre de Franco Amaya. “Elegimos esta plaza para tener activa su memoria. Que no se olviden que a Franco lo mataron acá, en Carlos Paz”, recordó Laura.

La intervención este año consistió en dejar sembradas distintas plantas en el cantero de la plaza con un mensaje alusivo. También se descubrió una placa que designa oficialmente con el nombre de Franco Amaya a ese espacio público.

La obra estuvo a cargo de la artista plástica Mariana Gabor, quien también es autora del primer mural que se pintó en 2019. “Vengo trabajando con el tema de la memoria en general desde hace muchos años. El asesinato de Franco me tocó el corazón. Soy cordobesa hace pocos años y empecé a vincularme con gente que milita en pedir justicia”, expresó la artista en diálogo con VillaNos Radio.

Y añadió: “Pedir justicia a través del arte es el mejor método. Dejar marcar en el pueblo o ciudad para que la gente visualice y se haga cargo de lo que pasa. Hay temas invisibles y necesitamos visibilizarlo”.

Jesica y Camila eran amigas de Franco. Al cumplirse un año más de su crimen, decidieron participar de los actos conmemorativos y seguir reclamando justicia.

“Éramos amigas de Franco desde chiquitos. Vinimos a acompañar a Laura en esta lucha que nos parece interminable, pero valiosa. Parece una burla la condena que le dieron a este hombre que, más allá de ser funcionario público, no actuó bien dentro de su función. Yo creo que los policías no deberían matar a nadie a no ser que la situación te lleva a hacerlo. Franco no los quiso chocar ni se quiso escapar”, expresó Camila y recordó un episodio sucedido pocos días antes del asesinato de Franco donde él les advierte que la moto estaba con pocos frenos.

Para las jóvenes los dos policías que estaban esa noche en el control vehicular deberían estar detenidos. En este sentido, recordaron que el oficial José Ezequiel Villagra, responsable del control, no permitió que Franco sea auxiliado.

“No sabemos si Franco se hubiera salvado. Pero por lo menos le hubieran dado el derecho de llegar a un centro de atención médica y que pudieran al menos intentar salvarlo. A Franco lo cargaron en el auto de unos conocidos que decidieron llevarlo igual, a pesar de lo que decían los policías. Y tardaron mucho tiempo. Todos esos minutos que Franco estuvo ahí, privado de ser asistido, mientras la bala seguía dañando su cuerpo”, dijo Camila.

Solidaridad y reclamos de Justicia por Andrea Castana Nadia Corzo y Macarena López Salvans, amigas de Andrea Castana, se hicieron presentes en el acto realizado en la Plaza Franco Amaya. Allí expresaron su solidaridad en el reclamo de justicia por el joven asesinado por el policía y aludieron también al manto de impunidad que envuelve el crimen de Andrea. Vale recordar que Andrea fue violada y asesinada en el Cerro de la Cruz el 11 de enero de 2015 y aun no hay una pista firme que permita determinar quien o quienes fueron los responsables de su femicidio. “Este pedido de justicia nos toca a todos. Estamos igual que ustedes. El 11 de marzo serán siete de años del crimen de Andrea. Seguimos firmes reclamando justicia y que su nombre no se olvide”, dijo Nadia. El 11 de marzo habrá una concentración a las 14:30 en la base del Puente Uruguay, para seguir reclamando justicia. “Necesitamos que Carlos Paz nos acompañe. Que acompañe a Andrea. Nosotros somos el motor y las que armamos todos, pero necesitamos que Carlos Paz se dé cuenta que en esta ciudad pasan cosas terribles”, expresó Macarena. Y enfatizó: “Necesitamos demostrarle a la justicia que estamos de pie. Que nuestros seres queridos necesitan una respuesta”.