Fuente: Télam

1870 – TRIPLE ALIANZA. Con la muerte del mariscal y presidente paraguayo Francisco Solano López en la batalla de Cerro Corá finaliza la Guerra de la Triple Alianza de Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Fue una de las guerras más sangrientas libradas en Sudamérica en el siglo XIX.

1879 – GUERRA DEL PACIFÍCO. Bolivia se declara en “estado de guerra” con Chile ante el avance militar chileno sobre la zona boliviana en Antofagasta, lo que dio lugar a la Guerra del Pacífico. Perú se alió con Bolivia, por lo que ambos perdieron territorios al ser derrotados por Chile. Bolivia aún reclama por su salida al océano Pacífico.

1890 – NACE QUINQUELA MARTÍN. Nace en Buenos Aires el pintor y artista plástico Benito Quinquela Martín, célebre por sus retratos sobre la vida de los niños y trabajadores portuarios y en el barrio porteño de La Boca.

1914 – JORGE NEWBERY. El ingeniero, deportista y aviador Jorge Newbery, fundador de la aeronáutica militar argentina, muere a los 38 años en Mendoza, al caer el avión en el que hacía una demostración previa a cruzar la cordillera de Los Andes hacia Chile.

1944 – NACE ROGER DALTREY. Nace en el distrito londinense de Shepherds Bush el músico, cantante y compositor británico Roger Daltrey, fundador de The Who, banda ícono del rock del siglo XX. Vendió más de cien millones de discos.

1969 – NACE JAVIER BARDEM. Nace en la ciudad de Las Palmas (Canarias, España) el actor español Javier Bardem, ganador de un Óscar en 2007 por su papel de reparto como el psicópata asesino Anton Chigurh en el filme “No Country for Old Men”. Ganó además cinco premios Goya y un Globo de Oro, entre otros galardones.

1973 – DARK SIDE OF THE MOON. Se publica en Estados Unidos el disco Dark side of the moon (El lado oscuro de la Luna), uno de los mejores de la banda británica de rock Pink Floyd, cuyas ventas superaron las 50 millones de copias.

1975 – FERIA DEL LIBRO. Se inaugura la primera edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, considerada una de las más grandes de habla hispana.

1990 – VIDEOMATCH. El canal Telefé emite la primera edición del programa Videomatch, exitoso ciclo televisivo conducido por Marcelo Tinelli.

1994 – NACE JUSTIN BIEBER. Nace en la ciudad de London (Ontario, Canadá) el cantante canadiense Justin Bieber, quien a la edad de 15 años saltó a la fama al publicar One Time, su primer sencillo. Lleva ganados doce premios American Music, entre otros galardones. Ha vendido más de 140 millones de discos.

2006 – 1° GOL DE MESSI. El delantero Lionel Messi marca su primer gol con la camiseta de la selección argentina, en un partido amistoso con Croacia disputado en Basilea (Suiza) que el equipo “albiceleste” perdió por 3 a 2. Messi es el máximo goleador de la selección argentina, con la que lleva anotados 80 goles.

2022 – DÍA DEL FERROVIARIO. Se celebra el Día del Trabajador Ferroviario en conmemoración de la fecha de 1948 en la que se concretó el traspaso al Estado argentino de los ferrocarriles en manos de capitales ingleses.

2022 – CERO DISCRIMINACIÓN. Se celebra el Día Internacional de la Cero Discriminación, instituido en 2013 por las Naciones Unidas para que la sociedad tome conciencia de que “las diferencias en el trato entre personas deja a muchas excluidas de los servicios básicos o bajo restricciones que violan los derechos humanos y las libertades fundamentales”.