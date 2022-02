En agosto 2020, en pleno conflicto entre municipio y la COOPI por el servicio de agua, una maniobra presentada como iniciativa de vecinos independientes buscó provocar la renuncia o destitución del concejal Daniel Ribetti.

A tambor batiente, el oficialismo arremetió contra el edil de Carlos Paz Despierta y, sesión tras sesión, lo hizo blanco de críticas y cuestionamientos. Se le achacaba que era delegado de la COOPI y que, en esa calidad, no podía desempeñarse como concejal. Ribetti aclaró, en varias oportunidades, que había renunciado antes de asumir por lo cual no había incompatibilidad, pero esto no detuvo a la maquinaria oficialista, perfectamente articulada con algunos medios de comunicación.

Una denuncia ingresada como correspondencia con el aval de más de un centenar de firmas, motorizó la discusión. Quien oficiaba como vocero de dicha movida era Jacinto D’Angelo, conocido por encabezar distintas protestas contra la COOPI, megáfono en mano, por tema capitalización y colocación de medidores.

Con la certeza que muchas de las firmas que figuraban en la nota habían sido recogidas con un fin diferente, Carlos Paz Despierta acudió a la justicia y presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo “manipulación”.

En aquel momento, Ribetti apuntó contra Carlos Paz Unido como el espacio político instigador de lo que definió como una “patraña”.

A casi un año y medio de estos hechos, todo parece confirmar esa suposición.

Es que D’Angelo reconoció que fue el oficialismo quien preparó la denuncia y le pidió que la presente él. E involucró directamente al concejal Mariano Melana.

En declaraciones formuladas el martes 1 de febrero en FM Cien, D’Angelo dijo sentirse “muy mal” y pidió públicas disculpas tanto a Ribetti como al referente de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa “por haber dicho cosas que no eran”.

Sobre el oficialismo afirmó, sin eufemismos: “me forrearon”.

“Yo en su momento hablé en la radio, en muchos lugares, más que nada en VCP, canal televisivo, que me hacían las notas cuando yo trabajaba… teóricamente… parecía que trabajé, y me siento muy mal…

“Yo hacía la lucha contra la Cooperativa de agua y en eso tuve la suerte que el jubilado (Juan Carlos) Anselma (actualmente presidente del centro vecinal Santa Rita) se paró al lado mío una mañana, y cada vez que yo iba con el megáfono él estaba siempre, me hacía compañía. Me servía”, relató en diálogo con el conductor Claudio Caserta.

Y agregó: “Un día pasó una persona y me dice: ‘Soy el concejal Melana. Vení a verme cuando necesites algo al Concejo. Fui al concejo, y Melana me dijo: ‘Acá tengo estos papeles. Está muy mal hecho, no pueden cobrar la capitalización. Pero aparte te voy a decir que hay un concejal que se llama Ribetti que violó la Carta Orgánica, que lo llevó la línea de Iosa, Carlos Paz Despierta’”.

En este punto D’Angelo aclaró: “Yo no trabajo para nadie y voy a decir las cosas como son”.

“Un fin de semana me llamó el señor Anselma que Melana estaba en su casa y que quería que vayamos a un escribano para hacer una captura de pantalla. El escribano entra a la pantalla y ve que dice que Ribetti integraba la zona 3 de la Cooperativa de agua. A partir de ahí empieza la historia, que me molesta”, expresó D’Angelo.

Y siguió: “Me dice Melana ‘no queda bien que yo lo denuncie, vos como vecino independiente tendrías que denunciarlo’. Vamos a decir las cosas como son de una vez y les tapemos la boca a los charlatanes que transitan en Villa Carlos Paz. Este es uno. Estoy muy caliente con él porque me engañó”, aseveró sobre el edil de Carlos Paz Unido.

“Me forrearon, no me cabe ninguna duda”, reconoció D’Angelo. Y continuó con el relato: “Melana me dijo, ‘yo preparo la denuncia, me la va a hacer un jurista de Córdoba’. Como todos son unos charlatanes, fui a la casa y le dije al señor Anselma si me iba a acompañar. Me dijo que no, que en esas cosas no se quería meter. Y lo denuncié yo al señor Ribetti”.

Pasado ya un tiempo bastante largo, y con la información completa en su poder, D’Angelo concluyó: “Ribetti no violó la Carta Orgánica, fue una maniobra del oficialismo como es su forma de operar. Tengo la renuncia acá en mi celular. El error fue de la Cooperativa que no lo borró en pantalla y eso usó el oficialismo para enroscarme la víbora. Si la hubiese violado lo tendrían que haber expulsado. Pero los únicos que violan continuamente la Carta Orgánica son los concejales del oficialismo porque hacen cosas que no corresponden”.

“Le quiero pedir disculpas a Ribetti e Iosa porque dije cosas que no eran así. Yo digo las cosas que pasaron, que la gente haga su análisis y juzgue a las personas por sus actos”, remató.

Melana y Ribetti.

Tras conocerse las declaraciones, el concejal Daniel Ribetti dijo sentir por un lado sorpresa y por otro, alegría. “Me sorprendió porque normalmente en política estas cosas siempre quedan ocultas y es difícil demostrarlas. Y siento alegría porque pueden ver la luz estas situaciones que son la radiografía de la esencia de Carlos Paz Unido, la mugre misma”, afirmó en una entrevista con VillaNos Radio.

Aunque valoró que D’Angelo “se haya hecho cargo de lo que hizo y que haya reconocido que ha sido usado”, Ribetti aclaró que, “esta suerte de disculpas después de un año y medio me genera más sospechas que otra cosa, pero nos permite dilucidar estas políticas de Carlos Paz Unido y confirmar nuestras hipótesis. Me suena verosímil que hayan pagado al escribano para que presente el acta. Me resulta verosímil que lo hayan explotado políticamente para hostigarme montando un caso ridículo”.

La supuesta incompatibilidad tenía que ver con un cargo de delegado en la COOPI, al que Ribetti había renunciado antes de asumir.

“Una estupidez, una falacia absoluta que nos da la pauta de cómo actúa este gobierno, faltando el respeto y mostrando desprecio hacia las otras fuerzas políticas y la ciudadanía. Esto que ha pasado es de una gravedad inusitada, que contó con la complicidad de la institución del Concejo”, señaló.

Insistió con que las disculpas “no alcanzan porque el daño que nos hicieron a Carlos Paz Despierta y a mí personalmente ha sido enorme”, y adelantó que la entrevista de D’Angelo en FM Cien será adjuntada a la denuncia penal.

“Sabemos que la causa está avanzando y vamos a sumar este nuevo elemento para que se tenga en cuenta, lo llamen y que explique lo que tenga que explicar ante la justicia”, subrayó.

Contó que a Melana lo conoce “desde que éramos chicos” y que “verlo a los ojos unos segundos será suficiente para corroborar que lo que se dice es verdad”.

“Que políticos que gobiernan la ciudad hace 10 años actúen de esta manera es gravísimo. Y si actúan así en esto, conmigo, lo hacen con todo. En lo político se les cayó el velo. Esta es la verdadera esencia de Carlos Paz Unido, no la cara bronceada del flacucho sonriente en los medios”, dijo en directa alusión al exintendente Esteban Avilés.

“Transpiran pus. Es un asco”, resumió.

Más allá de las acciones judiciales, confirmó que a nivel legislativo “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”. “Acá han faltado al Código Ética. No se ha actuado con honradez. Es de alta gravedad”, insistió.

“Seguramente desde el oficialismo harán de cuenta que nada pasó. La hipocresía y el cinismo de los concejales de Carlos Paz Unido da asco. Pero independientemente de eso y de la cuestión judicial, la condena social está en marcha. Los vecinos de Villa Carlos Paz tarde o temprano se van a terminar dando cuenta. Y todo esto sirve para confirmar la mugre que es Carlos Paz Unido actuando políticamente”, cerró.

La discusión en el Concejo El concejal Gustavo Molina (Capaz) presentó un proyecto de resolución a través del cual pretendió invitar a Jacinto D’Angelo a que concurra el 2 de marzo a la reunión de la comisión General con el objetivo de brindar información sobre comentarios vertidos en medios periodísticos y los cuales se le adjudican. “Se hace necesario despejar cualquier duda en la participación o no de un representante de este cuerpo en el referido accionar”, remarca Molina en los fundamentos del proyecto, que fue ingresado con el apoyo de los concejales Carlos Quaranta, Jorge Lassaga y el propio Ribetti. En la sesión del jueves 17 de febrero, Molina solicitó el tratamiento sobre tablas y dijo que D’Angelo ha sido “protagonista importante de discusiones que se dieron en el seno del Concejo”. “Pusieron un manto de duda sobre la representatividad de Ribetti. A nosotros nos parecía una exageración y, de alguna manera, una puesta en escena que lógicamente tuvo como correlato un mal momento para el propio Ribetti. El principal argumento que se esgrimía era el testimonio de este señor que suscribía la nota con su puño y letra. Ahora nos hemos enterado, a través de medios periodísticos, que este señor se desdice de una serie de cosas”, comenzó argumentando Molina. Y agregó: “No le creo ni le descreo al señor D’Angelo. Pero estaría bueno que, como él fue un protagonista que impulsó acalorados debates, se puso en duda la honorabilidad del concejal Ribetti, es necesario que venga y aclare el asunto con este cuerpo legislativo. Es un buen camino para aclarar”. Seguidamente tomó la palabra el concejal Ribetti quien reconoció que se trata de un tema que lo afecta personalmente, pero sobre todo como representante de un espacio político. “Fui objeto de todos estos ataques”, dijo y sostuvo que los hechos tienen “una gravedad inusitada”. “Tira por la borda toda la reputación de este Concejo y es necesario poder llegar al fondo de este tema si es que nos jactamos de querer hacer las cosas bien y de estar a la altura de las circunstancias en este contexto republicano”, afirmó. Recordó que cuando el pedido de destitución fue tratado en el Concejo, solicitó los originales de las firmas recolectadas en la Secretaría Legislativa y que esto no le fue entregado. “En estas expresiones públicas el mismo D’Angelo dice que hay que pedirle a la Secretaría Legislativa los originales. Entonces, en vez de traernos más claridad, tenemos más dudas sobre lo que está pasando con esos papeles. Por eso creo que sería muy importante que este vecino pueda venir al Concejo a contarnos lo sucedido. “El mismo D’Angelo termina describiendo su contacto con el concejal Melana y como lo va guiando en la presentación de las distintas notas, como lo conduce al escribano (Gastón) Recalde. Todo esto lo narra el mismo D’Angelo e incluso da a entender que es el concejal Melana el que paga los honorarios del escribano. De modo que va quedando expuesta toda una trama de relaciones”, remarcó Ribetti y subrayó que, por la gravedad del asunto, correspondería que el tema sea abordado en sesión. El voto del bloque de CPU más el de Lenci condenó al proyecto a un pase a comisión que, en la práctica, funciona como un liso y llano rechazo. Tras su intervención tomó la palabra el jefe del bloque de Carlos Paz Unido, Sebastián Guruceta, quien intentó desviar la atención del planteo ventral para focalizarlo en el reclamo que D’Angelo impulsaba contra la COOPI por el cobro de la capitalización. “El señor se estuvo manifestando con un megáfono porque no quería pagar que era ilegal”, expresó falazmente el edil puesto que la legalidad de la capitalización está expresamente reconocida y autorizada por la Ley N° 20.337, marco regulatorio de las Cooperativas, que alcanza a todos los asociados y, en el caso de las cooperativas prestadoras de servicios públicos, también a los usuarios no asociados, conforme Resolución INAES 110/76, que está vigente a nivel nacional. Leyendo las declaraciones de D’Angelo a BambaCoop, Guruceta señaló que el propio vecino reconoció que hubo personas firmantes de la planilla que lo hicieron con otra motivación y no pidiendo la investigación y destitución de Ribetti. En la nota D’Angelo afirma que hubo dos o tres vecinos que firmaron “creyendo que era para otra cosa”. “Les pedí disculpas a esos vecinos yo personalmente en la televisión, si realmente habían firmado por otra cosa o creían que era por otra cosa y les pedí disculpas y el tema siguió”, dijo D’Angelo en la entrevista. Sobre este punto Guruceta dijo que “quedó claro que este señor (por D’Angelo) juntó las firmas indistintamente y las presentó en Secretaría Legislativa”. Y exclamó: “La Secretaría Legislativa tiene la obligación de recibir lo que sea. Con términos injuriosos hacia ustedes o hacia nosotros. Después, si cada uno de los concejales se siente afectado, hará lo que quiera con esa presentación”. Guruceta señaló que con este proyecto se estaba tratando de generar “un careo dentro del Concejo de Representantes y que eso no tiene asidero jurídico”. En todo el debate, el mencionado concejal Mariano Melana optó por el silencio. La ultima en hablar fue Natalia Lenci, que justificó su voto negativo al tratamiento del proyecto diciendo que hay temas más importantes para la ciudadanía que merecen ser abordados. En lo concreto: el proyecto pasó a comisión ya que solo contó con los votos de los concejales firmantes de la iniciativa.

Iosa: “Esto no lo vamos a dejar pasar” Para el líder de Carlos Paz Despierta, las declaraciones de D’Angelo hablan de una maniobra es que es una “gravedad institucional inusitada”. “Esto habla de un gobierno que, en lugar de dedicarse a solucionar los problemas de la ciudad, está dedicándose a generarlos. Ellos inventan una telenovela para tener a la sociedad absolutamente alejada de los problemas reales”, expresó Emilio Iosa. También abogó porque el Poder Judicial investigue la denuncia para darle claridad “a la verdadera intención que tenía esa junta de firmas”. “Carlos Paz Unido tendrá que responder. No se puede inventar un desprestigio y no tener forma de comprobarlo luego de que la persona cuenta lo que sucedió realmente”, dijo. Y remarcó: “Buscan esconder la cabeza bajo tierra en el momento en que tienen problemas serios. No dan la cara y hacen de cuenta que no pasó nada. Carlos Paz Despierta va a accionar judicialmente desde el punto de vista penal y civil. Esto no lo vamos a dejar pasar. No podemos tolerar una ciudad gobernada por gente que inventa situaciones políticas o jurídicas para dañar a un concejal, sea del partido que sea. Vamos a ir a fondo, para que la gente comprenda el nivel de deterioro instruccional que está teniendo el Concejo de Representantes en Carlos Paz”.

