Por Evelina Ramírez

Susana del Valle Sosa, de 66 años, falleció el pasado domingo 6 de febrero producto de las graves heridas causadas por una brutal golpiza que ocurrió en su vivienda de barrio Costa Azul Sur, en Villa Carlos Paz.

Su exyerno y principal sospechoso del femicidio, Miguel Nicolás Garay (28), se dio a la fuga y fue detenido en la tarde del lunes. Según se conoció, al momento de la detención el hombre se encontraba en la casa de un familiar de barrio General Mosconi. La policía procedió, además, al secuestro de prendas varias relacionadas con el hecho.

Miguel Nicolás Garay, acusado del asesinato.

La mujer trabajaba como enfermera en el Sanatorio Punilla, y falleció por un traumatismo de cráneo provocado por golpes con algún elemento contundente. La investigación de lo sucedido está a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi.

Los primeros testimonios recopilados dan cuenta de que el exyerno de la mujer mantuvo una fuerte discusión con su hija y que ésta fue hasta la comisaría a radicar la denuncia por violencia de género. Cuando regresó encontró a su madre en el piso con el rostro ensangrentado.

Liliana Domínguez, hija de Susana y expareja de Garay, habló con Canal 12 y reveló los momentos previos al asesinato. “Cuando volví de hacer la denuncia, la puerta de la casa de mi mamá estaba cerrada y pensé que estaba acostada durmiendo”, relató. Y continuó: “En un momento escuché la puerta de la casa, creí que se había trabado y cuando salgo lo veo de frente a él. Me agarra, me pega, trato de defenderme, salto la reja, caigo y me quiebro”. Según dijo Liliana, Garay “se fue caminando como si nada”.

Con bronca por lo sucedido, Liliana contó que fue “varias veces a la Policía” y “no le tomaron la denuncia”.

“Me decían que si no estaba golpeada no me tomaban denuncias. Cuando llamamos la primera vez, deberían haber hecho algo y dijeron que no podían hacer nada”, agregó.

“Cuando él vino acá y rompió todo, me volvieron a decir lo mismo. Fui a denunciar y ya fue demasiado tarde, ya la había agarrado a mi mamá”, cerró la hija de la víctima, exigiendo justicia por un nuevo femicidio.

El martes 15 de febrero el abogado penalista Carlos Nayi asumió la representación de la familia de la víctima. Tras ello dio a conocer que Garay ya tenía seis denuncias en su contra por hostigamiento, amenazas de muerte e intimidación. Sin embargo, en la Departamental Punilla aparentemente no hicieron nada al respecto.

Nayi aseguró que la única respuesta que recibía Liliana por parte de la policía era: “Usted no tiene golpes, no podemos recibir la denuncia”. De acuerdo con lo relatado por el letrado a El Doce, hasta llegaron a decirle que “no pierda tiempo yendo al Polo de la Mujer” porque era “jurisdicción de Carlos Paz”. Ni siquiera le tomaron la denuncia el día del crimen, cuando Garay irrumpió a los gritos en su casa en dos oportunidades.

“Cuando fui a la comisaria (segunda vez en el día y previamente a que asesinara a su madre) lo vi sentado en un kiosco tomando cerveza. Entonces le dije a la Policía que estaba ahí. Me dijeron que iban a mandar un móvil”, contó Liliana.

Al parecer los policías fueron al lugar, ubicado en pleno centro de Carlos Paz, y le pidieron a Garay que se tomara un colectivo para regresar a Córdoba. Pero lejos de eso, el hombre fue a la casa de su exsuegra y la asesinó. “Si lo hubiesen arrestado, no hubiese pasado lo que pasó”, lamentó Liliana.

Debido a estos antecedentes, el abogado Nayi presentó una denuncia penal para que se investigue a los policías de Carlos Paz en sus niveles de responsabilidad.

El letrado subrayó que acusa a los uniformados de “la probable comisión del delito de abuso de autoridad, omisión de los deberes de funcionarios públicos que dejaron de cumplir con su deber protegiendo a la víctima, máxime en un contexto de violencia de género”.

Además, solicitó que se aplique la figura de “femicidio vinculado” contra Nicolás Garay, ya que, según entiende, “mató a la madre (de Liliana) para generarle sufrimiento a su expareja. Se autoproclamó dueño de ella”.

Dos femicidios en seis meses El crimen de Susana Sosa es el segundo que se comete en Villa Carlos Paz en apenas seis meses. Vale recordar que el 7 de septiembre de 2021 fue asesinada Yolanda Romero de 58 años, vecina de Villa Independencia. En este punto bien cabe acotar que en marzo de 2017 el Concejo de Representantes aprobó por unanimidad la declaración de la emergencia en violencia de género. A través de esta ordenanza, el municipio declaró “en todo el territorio de Villa Carlos Paz de interés público, emergencia social y prioridad de gobierno, las políticas contra la violencia de género”. “La presente ordenanza es de orden público y tiene por objeto la prevención, asistencia inmediata y promoción de los derechos, ante todo tipo de violencia de género en el ámbito público y privado en toda la ciudad”, indica el artículo 1 de la normativa. El artículo 5, en tanto, establece que “el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del ‘Área de Políticas de Género – Casa de la Mujer y la Familia’, arbitrará y dará prioridad a todos los mecanismos disponibles y a disponer, para enfrentar esta grave situación con políticas públicas municipales que aborden la problemática de manera integral, con un grupo profesional idóneo, dando respuestas inmediatas, para que las víctimas puedan denunciar, ser albergadas en residencias para víctimas de violencia de género, tener contención psicológica, recibir asesoramiento y acompañamiento jurídico para la denuncia, obtener un subsidio en los casos que el informe socio económico lo indique, recibir asesoramiento para reinserción laboral y garantías y facilidades para el acceso a la salud, vivienda y educación para las víctimas y sus hijos/as”. El testimonio de Liliana Domínguez da cuenta de la falta de respuestas por parte del Estado. No sólo de la responsabilidad policial en falta de medidas que protejan a la mujer denunciante -mínimo la entrega de un botón antipánico-, sino también del resto de los resortes del Estado en una ciudad que ha reconocido la gravedad de esta problemática. Es urgente y necesario salir de la proclama y emprender políticas públicas que lleven a un verdadero abordaje integral para erradicar la violencia machista. Se pierden vidas humanas si seguimos permitiendo que los gobiernos se queden en el discurso de lo políticamente correcto. Si no demandamos acciones concretas, seguiremos llegando demasiado tarde.

Qué significa la figura de “femicidio vinculado” El artículo 80 inciso 12 del Código Penal tipifica la conducta de quien mata con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación (cónyuge, ex cónyuge, o persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia). Si bien la norma no especifica el género de los sujetos activo y pasivo, cuando el autor es un varón y la persona a quien se pretende causar sufrimiento es una mujer, se tratará de un femicidio vinculado. El tipo penal castiga así un comportamiento pluriofensivo en contra de: la vida de la persona que fallece; y la integridad emocional de la mujer a la que se quiere hacer sufrir. Como referencia normativa se puede acudir también al concepto de violencia psicológica de la ley 26.485: aquella que causa un daño emocional a la mujer, disminuye su autoestima o la perjudica y perturba su pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. En función de la definición normativa, puede afirmarse que el daño emocional que busca provocar el autor en la víctima de violencia de género al quitarle la vida a un ser querido o cercano perturba por sí solo el normal desarrollo del plan de vida de la mujer. Sin dudas, esta vulneración de la autonomía y libertad de la mujer se expresa de forma contundente cuando el varón mata a un ser apreciado por ésta. En esa acción se expresa una vocación de dominación y control sobre la mujer que se verá impedida en desarrollar el plan de vida que desea —formar una nueva pareja o ver crecer a sus hijos/as o envejecer a sus padres, madres, hermanos/as; tener amigos/as, según cuál sea el objeto del ataque.

Nota correspondiente a la edición n° 574 del periódico La Jornada, del 23 de febrero de 2022.