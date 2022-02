Municipio destacó su ‘plan de biorremediación’

En una gacetilla difundida el lunes siguiente a la alerta del ministerio de Salud de la nación, el municipio de Villa Carlos Paz destacó lo que denomina ampulosamente ‘plan de biorremediación’ del lago San Roque, continuando con la ‘extracción de cianobacterias y residuos’.

En la comunicación no hubo ninguna mención al informe de la cartera nacional.

‘El gobierno continúa con las tareas de limpieza y biorremediación del lago San Roque, retirando residuos arrastrados por las crecientes y en sectores específicos aquellas cianobacterias y algas que se evidencian sobre la superficie del embalse’, señala el comunicado del municipio. Y precisa que, ‘en las márgenes del lago se encuentra cartelería especial que indica en qué zonas los vecinos y turistas deben contar con mayor precaución ante el contacto con el agua’.

‘Durante todo el año Villa Carlos Paz lleva adelante diferentes acciones que tienen como objetivo sanear el lago San Roque. Si bien se trata de una responsabilidad provincial, nosotros como municipio trabajamos constantemente en el lago, cuidándolo y evitando que los grados de contaminación sean mayores, porque la situación del embalse es la consecuencia de la falta de política ambiental que primó durante décadas en toda la región’, afirmó en este sentido Luis López, coordinador de Ambiente VCP. Y agregó: ‘Hasta 2011 hubo políticas donde se priorizaban los desarrollos inmobiliarios, desde esa fecha hasta hoy en nuestras gestiones priorizamos el ambiente y desarrollamos políticas públicas ambientales, tales como la ejecución de las obras de cloacas en el primer anillo; también construimos a nivel regional el Centro Ambiental en el que tratamos los líquidos lixiviados de los residuos que, anteriormente, contaminaban las napas que terminaban en el lago. Villa Carlos Paz avanza permanentemente con políticas ambientales para cuidar y sanear el lago, sin embargo, somos los únicos de Punilla que hemos realizado la obra de cloacas’.

Dos días después se informó que personal del programa Río-Lagos de la dirección de Ambiente llevó a cabo ‘análisis microbiológicos de muestras tomadas en bahías estratégicas para trazar la línea base previa a la biorremediación’.

¿Previa? ¿No estaba ya en marcha?

Emilio Iosa consideró ‘una burla para los carlospacenses’ la gacetilla que difundió el municipio.

‘Hablan de un plan de biorremediación que no existe y vivimos una realidad que a la vista y al olfato no es la que nos están vendiendo. No sé si miran a la ciudad a través de Photoshop, si tienen la percepción alterada o si viven en un Carlos Paz paralelo, pero me asombra el nivel de negación de la realidad que practica este gobierno. Su actitud pone en riesgo la economía de todo el valle y atenta contra la seguridad de quienes nos visitan. Ya llevan una década vendiendo su relato de Alicia en el País de las Maravillas, pero claramente no solucionan los problemas de nuestra ciudad’, expresó el referente de Carlos Paz Despierta.