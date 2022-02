Fuente: El Doce

Villa Carlos Paz no sale de la conmoción por un nuevo femicidio en la provincia. El domingo a la madrugada fue asesinada a golpes una mujer de 62 años en su domicilio. El agresor es su ex yerno, quien había sido denunciado por violencia de género minutos antes.

Liliana, hija de Susana del Valle Sosa y ex pareja del femicida (ya detenido por la Justicia), habló con Telenoche y reveló los momentos previos al asesinato. “Cuando volví de hacer la denuncia, la puerta de la casa de mi mamá estaba cerrada y pensé que estaba acostada durmiendo”, relató primero.

Y continuó: “En un momento escuché la puerta de la casa, creí que se había trabado y cuando salgo lo veo de frente a él. Me agarra, me pega, trato de defenderme, salto la reja, caigo y me quiebro“. Según dijo Liliana, Garay “se fue caminando como si nada”.

Cuando la mujer pudo finalmente entrar a la casa, luego de recibir ayuda de algunos vecinos, se encontró con lo peor: su mamá estaba malherida y cubierta de sangre, después de recibir una golpiza por parte del asesino.

Con bronca por lo sucedido, Liliana contó que fue “varias veces a la Policía” y “no le tomaron la denuncia”. “Me decían que si no estaba golpeada no me tomaban denuncias. Cuando llamamos la primera vez, deberían haber hecho algo y dijeron que no podían hacer nada”, agregó.

“Cuando él vino acá y rompió todo, me volvieron a decir lo mismo. Fui a denunciar y ya fue demasiado tarde, ya la había agarrado a mi mamá“, cerró la hija de la víctima, exigiendo justicia por un nuevo femicidio.