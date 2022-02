Desde Córdoba Progresista en el Frente de Todos manifestaron su apoyo al presidente Alberto Fernández ‘en la negociación llevada adelante para solucionar el gravísimo endeudamiento que dejó el gobierno de Cambiemos’.

‘Sin dejar de señalar la manera irresponsable en que esa deuda de 44.000 millones de dólares se contrajo y la necesidad de investigar dicho proceso de condicionamientos para el país, estamos convencidos que se eligió el mejor camino posible para este acuerdo, que nos permite postergar al año 2026 el inicio de los pagos, sostener la etapa de crecimiento que actualmente tiene la economía con más producción industrial y exportaciones, y que la reducción del déficit fiscal sea distribuida entre los sectores de mayor capacidad contributiva para evitar un ajuste sobre los sectores de menores ingresos.

El contrato electoral del Frente de Todos no contemplaba el no pago de la deuda al FMI. Desde nuestro espacio respetamos la diversidad de posiciones y el debate dentro del Frente de Todos, esperamos que esas diferencias no atenten contra la unidad del mismo para seguir disputando al bloque neoliberal la orientación y el rumbo de nuestro país. Esto es advertido por líderes como el ex presidente Lula quien, con una clara mirada geopolítica de América del Sur, expresó su apoyo al acuerdo señalando que el mismo preserva la soberanía argentina.

Por ello esperamos que el Congreso de la Nación apruebe este acuerdo para comenzar una senda de estabilidad macroeconómica imprescindible para desarrollarnos en paz y con justicia social’, señala el documento que firman Omar Ruiz y Walter Sosa.