En agosto 2020, en pleno conflicto entre municipio y la COOPI por el servicio de agua, una maniobra presentada como iniciativa de vecinos independientes buscó provocar la renuncia o destitución del concejal Daniel Ribetti.

A tambor batiente, el oficialismo arremetió contra el edil de Carlos Paz Despierta y, sesión tras sesión, lo hizo blanco de críticas y cuestionamientos.

Se le achacaba que era delegado de la COOPI y que, en esa calidad, no podía desempeñarse como concejal. Ribetti aclaró que había renunciado antes de asumir por lo cual no había incompatibilidad, pero esto no detuvo a la maquinaria oficialista, perfectamente articulada con algunos medios de comunicación.

Una denuncia ingresada como correspondencia con el aval de más de un centenar de firmas, motorizó la discusión. Quien oficiaba como vocero de dicha movida era Jacinto D’Angelo, conocido por encabezar distintas protestas contra la COOPI, megáfono en mano, por tema capitalización y colocación de medidores.

Con la certeza que muchas de las firmas que figuraban en la nota habían sido recogidas con un fin diferente, Carlos Paz Despierta acudió a la justicia y presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo ‘manipulación’.

En aquel momento, Ribetti apuntó contra Carlos Paz Unido como el espacio político instigador de lo que definió como una ‘patraña’.

A casi un año y medio de estos hechos, todo parece confirmar esa suposición.

Es que D’Angelo reconoció que fue el oficialismo quien preparó la denuncia y le pidió que la presente él. E involucró directamente al concejal Mariano Melana.

En declaraciones formuladas este lunes en FM Cien, D’Angelo dijo sentirse ‘muy mal’ y pidió públicas disculpas tanto a Ribetti como al referente de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa ‘por haber dicho cosas que no eran’.

Sobre el oficialismo afirmó, sin eufemismos: ‘me forrearon’.

‘Yo en su momento hablé en la radio, en muchos lugares, más que nada en VCP, canal televisivo, que me hacían las notas cuando yo trabajaba… teóricamente… parecía que trabajé, y me siento muy mal…

Yo hacía la lucha contra la Cooperativa de agua y en eso tuve la suerte que el jubilado (Juan Carlos) Anselma (actualmente presidente del centro vecinal Santa Rita) se paró al lado mío una mañana, y cada vez que yo iba con el megáfono él estaba siempre, me hacía compañía. Me servía’, relató en diálogo con el conductor Claudio Caserta. Y agregó: ‘Un día pasó una persona y me dice: “Soy el concejal Melana. Venime a ver cuando necesites algo al Concejo”.

Fui al concejo, y Melana me dijo “acá tengo estos papeles, está muy mal hecho, no pueden cobrar la capitalización, pero aparte te voy a decir que hay un concejal que se llama Ribetti que violó la Carta Orgánica, que lo llevó la línea de Iosa, Carlos Paz Despierta”’.

En este punto D’Angelo aclaró: ‘Yo no trabajo para nadie y voy a decir las cosas como son’.

‘Un fin de semana me llamó el señor Anselma que Melana estaba en su casa y que quería que vayamos a un escribano para hacer una captura de pantalla. El escribano entra a la pantalla y ve que dice que Ribetti integraba la zona 3 de la Cooperativa de agua.

A partir de ahí empieza la historia, que me molesta.

Me dice Melana, “no queda bien que yo lo denuncie, vos como vecino independiente tendrías que denunciarlo”.

Vamos a decir las cosas como son de una vez y les tapemos la boca a los charlatanes que transitan en Villa Carlos Paz. Este es uno. Estoy muy caliente con él porque me engañó’, aseveró sobre el edil de CPU.

– Te usaron de boludo, acotó el conductor.

‘Me forrearon, no me cabe ninguna duda’, reconoció D’Angelo. Y continuó con el relato:

‘Melana me dijo, “yo preparo la denuncia, me la va a hacer un jurista de Córdoba”.

Como todos son unos charlatanes, fui a la casa y le dije al señor Anselma si me iba a acompañar.

Me dijo que no, que en esas cosas no se quería meter.

Y lo denuncié yo al señor Ribetti’.

Pasado ya un tiempo bastante largo, y con la información completa en su poder, D’Angelo concluyó: ‘Ribetti no violó la Carta Orgánica, fue una maniobra del oficialismo como es su forma de operar.

Tengo la renuncia acá en mi celular. El error fue de la Cooperativa que no lo borró en pantalla y eso usó el oficialismo para enroscarme la víbora.

Si la hubiese violado lo tendrían que haber expulsado.

Pero los únicos que violan continuamente la Carta Orgánica son los concejales del oficialismo porque hacen cosas que no corresponden’.

Por eso, ‘le quiero pedir disculpas a Ribetti e Iosa porque dije cosas que no eran así’.

‘Yo digo las cosas que pasaron, que la gente haga su análisis y juzgue a las personas por sus actos’, remató.

