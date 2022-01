Sin ofrecer ni la más mínima explicación, el bloque de Carlos Paz Unido en el Concejo de Representantes resolvió, en la sesión del jueves pasado, rechazar el tratamiento de un pedido de informes relacionado con los Planes de Obras presentados en los sucesivos presupuestos municipales desde 2018.

El proyecto fue impulsado por el edil Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) y corrió la misma suerte que el presentado el año pasado sobre el mismo tema.

La intención era conocer, en relación al Plan de Obras de los presupuestos 2018, 2019, 2020 y 2021, lo siguiente: a) obras que han sido iniciadas y completadas, detallando monto final de ejecución, b) obras iniciadas que se encuentran en ejecución, informando el estado avance y/o proceso de contratación; c) obras cuya ejecución no ha comenzado y se incorporan en el Plan de Obras para el año 2022; d) obras cuya ejecución no ha comenzado y no se incorporan en el Plan de Obras para el año 2022; e) toda otra información adicional pertinente.

‘Este proyecto refleja la necesidad de conocer fehacientemente lo que ocurre con el Plan de Obras Públicas que cada año propone el ejecutivo y es aprobado por este Concejo’, afirmó Quaranta al momento de pedir el tratamiento sobre tablas. Y planteó que el Plan de Obras, ‘incide directamente sobre la conformación de las tasas municipales’.

‘Este año es de unos 1400 millones de pesos. Una cifra muy importante. Si las obras no se realizan y vuelven a ser presupuestas año tras año, entendemos que implica el cobro de tasas por trabajos que no se ejecutan’, señaló.

Carlos Quaranta, concejal Carlos Paz Inteligente.

Insistió con que es necesaria ‘una rendición de cuentas claras; qué obra se ejecutó, cuál no, y qué sucedió en cada caso. Una información concreta y transparente’.

Reconoció que, ‘se puede entender con certeza que algunas obras deben postergarse y que otras no previstas deban realizarse, pero hay casos que los motivos no se ven con claridad’.

Luego, enumeró una serie de obras repetidas en los planes de 2019 en adelante: Paseo de las Canteras; Obras complementarias al Puente Peatonal segunda etapa; Ciclovías; Ingreso Este calle Rosario; Acueducto vinculación villa del lago, tramo 7; Relocalización y mejoramiento habitacional; Alumbrado público Terrenos para tu Vivienda; y Toma subálvea arroyo Los Chorrillos.

Sobre esta última opinó que, ‘tiene una gravitación importante como para su ejecución no tenga fundamento.

Si lo tiene sería bueno conocerlo para saber por qué no se lleva adelante esa obra que permitiría incrementar lo que el municipio puede producir de agua’.

‘Lo que buscamos es conocer con certeza qué es lo que pasó con las diferentes obras’, insistió. Y aclaró, por último, que el pedido de informes ‘excede la cuestión de pandemia’.

Tras las palabras de Quaranta, ninguno de los concejales oficialistas atinó a esbozar alguna mínima fundamentación.

Soledad Zacarías, Sebastián Guruceta, Carla Livelli, Mariano Melana, Carina Fernández, Leonardo Villalobos y Patricia Morla sólo se limitaron a levantar sus manos para enviar el proyecto a comisión lo que, en la práctica, funciona como un rechazo liso y llano.

Cabe acotar que esta mecánica de presupuestar y luego pasar de un año para otro, obras que se prometen y no se realizan, viene siendo advertida por La Jornada desde 2020. Y también se repite la mecánica del silencio como toda respuesta.

Nota correspondiente a la edición n° 573 del periódico La Jornada, del 26 de enero de 2022.