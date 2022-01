Por Walter Gispert

Los cordobeses y en especial los ciudadanos de Punilla sufrimos los primeros días de enero de la falta de agua en muchas localidades. –

La reacción frente a este problema ha sido distinta según el impacto que la falta de este servicio esencial tuvo. –

Cosquín es la localidad donde sus habitantes reaccionaron con mayor fortaleza, desde una denuncia en los Tribunales de Justicia al Intendente de esa localidad realizada por el Vecino Jerónimo Vargas hasta la movilización callejera de sus vecinos. –

En otras localidades cortes de calles y las más comunes llamar a los medios de prensa para realizar el reclamo porque no tienen respuesta de las autoridades. –

Esta semana llovió y algunas protestas finalizaron, otras continúan.

Un servicio esencial como el agua depende de la meteorología en Córdoba, los funcionarios escondidos sobre todo de la Provincia sin expresarse o hacerse cargo de más de 20 años de que no se realizan las infraestructuras necesarias, es cierto que los Intendentes tiene responsabilidad directa en el servicio, pero el gobierno Provincial también. –

En el caso particular de Carlos Paz, el Gobierno Municipal de los Amigos de Avilés, ahora funcionario provincial de Juan Schiaretti que no se pronuncia y se esconde cuando aparecen estas situaciones gravísimas, luego de la toma del servicio a la Coopi, decidió tener una tarifa plana en donde todos pagamos los mismo, en un primer momento como ese pago era menos al que veníamos abonando tuvo apoyo de muchos vecinos, ahora bien que significa “pagamos todos iguales”, primero es lo mismo cuidar el uso de recurso natural que no cuidarlo ya que el costo es el igual, segundo es una distribución inequitativa, paga igual una casa de un ambiente que una casa de mayor volumen.-

Seguramente lo recaudado no cubre el costo real del servicio entonces la diferencia se cubre con rentas generales, es decir todos pagamos la diferencia en forma indirecta con nuestros impuestos y tasas. Este pago desde las rentas generales impacta en la actividad de la administración entonces vemos como el Municipio no realiza ninguna obra pública importante desde hace más de dos años. –Así también como no se invierte en salud donde el área se ha desmejorado notablemente, entre otras falencias. –

No solo tiene una política de cobro recesiva, impacta más en los que menos tiene, son los sectores que más necesitan de estado municipal en este gobierno cada vez más ausente y no por eso más barato, sino que el servicio se ha deteriorado. _

Cuando llueve nuevamente aparece el agua con color, situación que no veíamos desde hacia muchos años y también la falta de agua y de respuesta en los barrios del norte. –

Las políticas Públicas deben ser pensadas, planificadas y ejecutadas con prioridades y en forma justa.

Los recursos siempre son limitados y decisiones apresuradas o que solo tengan un fin electoral sobre decisiones de fondo afectan en el corto o mediano plazo al conjunto de los vecinos. –

Ojalá la lluvia no tape las falencias de gobiernos más preocupados en las próximas elecciones que en el bienestar de la gente. –