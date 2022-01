Este lunes la municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago retomó su actividad sin todos los empleados que tenía hasta el 31 de diciembre.

Esto se debe a las famosas ‘no renovaciones’ de contrato, que en este caso no se deben solo a un recorte de personal, sino también a ‘despidos políticos’, como denuncian desde la agrupación Acción Juvenil.

Es que uno de los despedidos es el referente del espacio, Franco Gallardo, quien anteriormente se había manifestado en el Concejo Deliberante en pos de las mejoras salariales de los empleados del municipio, ya que su sueldo rondaba los 32 mil pesos mensuales y la mayoría tiene familias numerosas que sostener.

‘Anoche me informaron por un mensaje de WhatsApp que no se me iba a renovar el contrato, por ende a partir del día de hoy no soy más empleado del municipio, me dejaron sin trabajo. En cierto sentido me tomó por sorpresa porque mi desempeño laboral siempre fue el correcto, de hecho no tengo ni una ausencia laboral en 2 años de trabajo y siempre cumplí de forma eficiente con mis tareas, aunque por otro lado no me sorprende ya que esta gestión se maneja con la vieja política como ley; es un caso clarísimo de ello que se haya tomado represalia hacia mi persona por no estar de acuerdo con muchas de sus decisiones, entre esas cosas el sueldo que cobra un empleado que roza el nivel de pobreza según datos del INDEC, además de recalcar grandes ausencias de su parte, dejando desamparado a los vecinos y en condiciones paupérrimas a nuestra querida localidad’, manifestó Gallardo en su perfil de Facebook.