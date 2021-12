Según se conoció, la escalada de casos de Covid-19 por la aparición de la Variante Ómicron puso en extrema tensión el servicio de salud municipal en Villa Carlos Paz.

Es que, a partir de los contagios de los profesionales, el agotamiento y las renuncias, el sistema está desmantelado.

Así, faltan especialidades como pediatría en algunas guardias, y las guardias de cirugía general están descubiertas hace ya dos meses. Además, los profesionales advierten que hay jornadas que transcurren con menos de la mitad del personal de clínica médica como consecuencia de las renuncias.

Por otro lado, y configurando un hecho muy grave si se llega a comprobar, se habla de que algunos médicos han sido obligados a trabajar aun presentando síntomas.

Desde el gobierno no hay información oficial sobre el tema, pero queda claro que, como ha sido durante toda la pandemia, el sistema de salud no sólo no fue reforzado, si no que se vio muy resentido y sin capacidad de respuesta, como se puede comprobar por estos días con el desborde del vacunatorio y los centros de testeo.