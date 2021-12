LA REFORMA TRIBUTARIA DEL MACRISMO “SOCAVÓ LA CAPACIDAD DE RECAUDACIÓN”

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional afirmó que la reforma tributaria que instrumentó el Gobierno de Mauricio Macri, “redujo significativamente la progresividad del sistema tributario y socavó su capacidad de recaudación”.



“El Acuerdo Stand By 2018 fue aprobado pocos meses después de que el Congreso Nacional aprobara una reforma tributaria (diciembre de 2017) que, junto con otras medidas tributarias implementadas desde 2016, redujo significativamente la progresividad del sistema tributario y socavó su capacidad de recaudación”, precisó el Fondo en su Evaluación Ex Post del crédito otorgado a la Argentina en 2018.



Indicó que “en 2016 se estableció una reducción gradual de las tasas del impuesto a la propiedad mueble, se eliminó el esquema de aumento de las tasas marginales y se suspendió la aplicación del impuesto por tres años para las personas que no ingresaron a la Ley de Amnistía Fiscal de 2016”.



“Cabe considerar que en Argentina aproximadamente 750.000 contribuyentes están sujetos al Impuesto sobre la Propiedad Personal, lo que representa el 2,5% más rico de la Población Económicamente Activa”, remarcó el Fondo.



Asimismo, señaló que “otra iniciativa en la misma dirección fue la reducción de las tasas del impuesto a las Ganancias de las sociedades, que pasó del 35% en 2017 al 30% en 2019”, y añadió que “habría seguido cayendo al 25% en 2020 pero esta reducción fue suspendida por la introducción de Social Ley de Solidaridad en diciembre de 2019”, ya con el gobierno de Alberto Fernández.



“Como resultado, la participación de los impuestos progresivos en los ingresos fiscales totales se redujo significativamente. Los impuestos donde más cayeron los ingresos entre 2015 y 2019 fueron los que gravan la renta, las utilidades y las plusvalías (del 6,46% al 5,14% del PBI) y la propiedad (del 0,32 al 0,15% del PBI)”, puntualizó el organismo.



Destacó que “la reforma tributaria implementada por la entonces administración tenía como objetivo mejorar el saldo primario a través de tasas impositivas más bajas, bajo el supuesto de que promoverían una mayor inversión y producción y, por lo tanto, una mayor recaudación tributaria”.



Sin embargo, subrayó que “esto no sucedió y, en cambio, provocó una mayor subfinanciación, lo que incidió en la necesidad de reducir aún más el gasto público para alcanzar las metas del balance fiscal primario”.



“Esta necesidad fue cubierta en parte por la aplicación de impuestos a la exportación a todos los bienes y servicios, una medida altamente distorsionante. De hecho, las reducciones generalizadas de las tasas impositivas más la crisis económica produjeron una caída de los recursos del Tesoro como participación del PBI de 20,36% en 2015 a 17,02% y 18,17% en 2018 y 2019 respectivamente”, concluyó el Fondo.