Foto: Bambacoop

Tras el ‘batacazo’ en las internas desarrolladas el pasado viernes, la nueva conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) ya se está preparando para comenzar a trabajar en sus objetivos desde el mismo momento en que asuma, el 3 de enero.

Y en este sentido, el secretario General electo, Sergio Nievas, anticipó en una entrevista con VillaNos Radio que lo primero que van a buscar es recuperar el salario perdido desde 2020 como consecuencia de los acuerdos ‘a la baja’ firmados por la actual gestión.

‘Trabajamos muchísimo y nos sentíamos confiados, pero sí, fue un batacazo.

Sentimos que se hizo justicia y que el sindicato vuelve a estar en manos de los verdaderos trabajadores, los que estamos acá, día a día y conocemos la problemática’, señaló.

Los números finales muestran una victoria para la lista Violeta y Blanca encabezada por Nievas, por 103 votos contra los 84 que consiguió la oficialista Celeste y Blanca que llevaba como candidato a la reelección a José ‘Chula’ Altamirano.

Estaban en condiciones de votar los afiliados al gremio en Villa Carlos Paz, como también los que se desempeñan en las comunas de Tala Huasi, Cuesta Blanca, Cabalango y San Roque, y los municipios de Icho Cruz, San Antonio y Bialet Massé.

Vale acotar que entre los afiliados de Villa Carlos Paz el resultado fue 65 a 61 a favor de la lista de Altamirano, pero Nievas ganó en los demás municipios y comunas para terminar imponiéndose con amplitud.

‘No tenemos palabras para agradecer a la gente que nos ayudó. Ganamos en casi todas las mesas. Sólo perdimos en una, la que estaba en el edificio municipal.

En el hospital, arrasamos. En Mantenimiento, donde también votaron los compañeros de Cabalango, ganamos. Cuesta Blanca votó en Icho Cruz junto a Tala Huasi, y ganamos por mucha diferencia.

Había otra mesa en la muni de San Antonio y otra en Bialet Massé donde votaron también los afiliados de San Roque.

De un padrón de 212 votantes votó casi el 90%, a pesar del miedo y las presiones’, valoró.

Nievas agradeció, especialmente, ‘a los compañeros de la lista que se la jugaron a pesar de las presiones’.

‘Todo este grupo puso lo que había que poner. Hubo fuertes aprietes y llamados para que se bajaran, pero se la bancaron’, remarcó.

Sergio Nievas, secretario General electo del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Contó, además, que Altamirano les envió un mensaje felicitándolos por el triunfo, mientras que desde el gobierno ‘no tuvimos ningún llamado’.

‘Sabíamos que iba a ser así. Nosotros no tenemos colores políticos ni somos enemigos de nadie. No venimos para perjudicar a nadie si no para defender a los trabajadores que estaban tan sometidos y sufriendo aprietes’, aclaró.

Sobre las prioridades que tendrán al asumir, afirmó que la idea es ‘sentarnos lo antes que se pueda con el ejecutivo para arreglar el desfasaje en los sueldos de estos últimos dos años’.

Es que, más allá de los dichos elogiosos de la actual conducción y los funcionarios, y las operaciones de prensa, la realidad desde su perspectiva es que, ‘tomando los aumentos de 2020, 2021 y hasta junio de 2022, y comparándolos con la inflación, venimos un 33% en contra’.

‘Nos gustaría recuperar lo que se ha perdido. Ni bien asumamos nos vamos a poner a trabajar para que el ejecutivo nos pueda recibir’, anticipó.

Planteó, al mismo tiempo, que el último acuerdo fue firmado por el gremio un par de días antes de las elecciones ‘a espaldas de los trabajadores y sin la aprobación de los afiliados’.

‘Fue un manotazo de ahogado. Le dieron a Altamirano un 10% más para que haga campaña.

El ejecutivo de turno hizo lo imposible para que gane, pero gracias al apoyo de los compañeros pudimos hacer historia’, resumió.

Otro de las metas planteadas tiene que ver con incrementar la planta permanente. ‘En este pase a planta no vamos a tener injerencia, ya está terminado, pero vamos a revisar que se haga con transparencia. Y a mediano plazo queremos que se vayan agregando cupos. Hoy la cantidad de planta permanente quedó muy pequeña en relación a los habitantes que tiene la ciudad’, indicó.

Por último, envió un mensaje a todos los trabajadores municipales, sin distinción de forma de contratación.

‘Nosotros venimos para trabajar para todos los empleados, no sólo para los afiliados.

Nunca compartí eso de no representar a los empleados que no son afiliados. No podían ir a las asambleas, ni podían hablar.

Ha sido muy triste lo que estuvo pasando todos estos años. Nosotros queremos escuchar a todos’, finalizó.

La conducción que asumirá en enero