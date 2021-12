Los legisladores provinciales Mariana Caserio y Miguel Maldonado expresaron su rechazo al proyecto de ‘regulación’ de las apuestas on line y opinarron que ‘es un desatino llevar el juego a la casa de cada cordobés’.

Mariana Caserio.

‘Hace unos días, legisladorxs del bloque de Juntos por el Cambio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba presentaron un proyecto que propone “regular” los sitios de juego y apuestas on line. Esta iniciativa, con el argumento de avanzar en la erradicación del juego clandestino, no hace otra cosa que aumentar las ganancias de quienes desarrollan este tipo de negocios con costos sociales preocupantes’, señalaron en un comunidado. Y agregaron: ‘En efecto, esta clase de juegos y apuestas on line provocan serias consecuencias en la economía de muchos hogares y en las personas. Todo ello sucede sin que estos sitios on line se hagan responsables por los efectos que provoca su negocio sobre el conjunto de la sociedad y, en particular, de las personas que se convierten en usuarios habituales de sus servicios de juego y apuestas’.

Miguel Maldonado.

‘Entendemos que las prioridades son otras. Nuestro país está atravesando momentos críticos. La provincia de Córdoba no es ajena a ello, como lo demuestran los indicadores de pobreza. Es momento que las políticas públicas se orienten a generar mayor reactivación económica, crear empleo genuino y de calidad y despejar el horizonte para que niños, niñas, jóvenes y adultos puedan proyectar sus vidas en un marco donde sean satisfechas sus necesidades y puedan salir de las condiciones de pobreza e incertidumbre.

Reiteramos, las prioridades son otras. Además, no es posible legislar sin diseñar los dispositivos institucionales que contengan a las personas afectadas por el uso adictivo de estos servicios y prever quién debe pagar por ello.

Por todas estas razones, rechazamos esta iniciativa del bloque de Juntos por el Cambio que, irresponsablemente, lejos de brindar una auténtica regulación, sólo habilita la expansión del negocio de juegos y apuestas para sectores que precisan de este tipo de “regulación” por parte del Estado con el fin de multiplicar sus ganancias, sin asumir la responsabilidad por los costos sociales que generan en las personas y las familias’, enfatizaron Caserio y Maldonado.